Jamshedpur News: बोल्डर लदा हाईवा में अचानक लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी
जमशेदपुर के पोटका में एक हाईवा में चलते समय अचानक आग लग गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वाहन में खराबी को भांप कर ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर उतर गया। इसी दौरान संभवतः वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और वाहन जलने लगा।
संवाद सूत्र, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के सावनाडीह में पोटका से मां तारा कंस्ट्रक्शन से बोल्डर लेकर गालूडीह की ओर जा रहे हाइवा में भीषण आग लगने से हाईवा पुरी तरह जल गया।
घटना में जला हाईवा के मालिक ओमियो रंजन है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वाहन में खराबी को भांप कर ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर उतर गया। इसी दौरान संभवतः वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और वाहन जलने लगा।
दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू
सूचना मिलते ही पोटका पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल के सहारे गाड़ी में आग बुझा दिया गया है। डंपर पूरी तरह से जल गई है, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
