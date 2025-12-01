Jamshedpur News: बोल्डर लदा हाईवा में अचानक लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी

संवाद सूत्र, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के सावनाडीह में पोटका से मां तारा कंस्ट्रक्शन से बोल्डर लेकर गालूडीह की ओर जा रहे हाइवा में भीषण आग लगने से हाईवा पुरी तरह जल गया।

घटना में जला हाईवा के मालिक ओमियो रंजन है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वाहन में खराबी को भांप कर ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर उतर गया। इसी दौरान संभवतः वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और वाहन जलने लगा।