Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jamshedpur News: बोल्डर लदा हाईवा में अचानक लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:42 PM (IST)

    जमशेदपुर के पोटका में एक हाईवा में चलते समय अचानक आग लग गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वाहन में खराबी को भांप कर ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर उतर गया। इसी दौरान संभवतः वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और वाहन जलने लगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पोटका में चलते हाईवा में लगी भीषण आग

    संवाद सूत्र, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के सावनाडीह में पोटका से मां तारा कंस्ट्रक्शन से बोल्डर लेकर गालूडीह की ओर जा रहे हाइवा में भीषण आग लगने से हाईवा पुरी तरह जल गया।

    घटना में जला हाईवा के मालिक ओमियो रंजन है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वाहन में खराबी को भांप कर ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर उतर गया। इसी दौरान संभवतः वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और वाहन जलने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू

    Potka

    सूचना मिलते ही पोटका पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल के सहारे गाड़ी में आग बुझा दिया गया है। डंपर पूरी तरह से जल गई है, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।