    Jamshedpur News: कदमा डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा; 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए सामान बरामद

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    जमशेदपुर पुलिस ने कदमा डकैती कांड का खुलासा करते हुए पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में और खुलासे की उम्मीद कर रही है।

    कदमा में 25 लाख की डकैती मामले में हथियार समेत पांच अपराधी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर दो स्थित एक आवास में 9 अक्टूबर की शाम नसिंग होम के संचालक के दीपराज दास के घर हुई डकैती कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हालांकि, एक ब्रेसलेट और एक घड़ी के सिवाय बाकी आभूषण की बरामदगी नहीं हो पाई है।

    शनिवार को सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि इस मामले में शामिल पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, दो कारतूस हथियार, एक ब्रेसलेट, एक टाइटन घड़ी, बिना नंबर की स्कूटी और एक आटो को बरामद किया है।

    आरोपितों में बिरसानगर जोन नंबर तीन का निवासी कुणाल सिंह मुंडा, जोन नंबर छह का कृष्णा लोहार उर्फ पाड़ी, आदित्यपुर जनता फ्लैट रोड नंबर एक का निवासी सयोराज सिंह उर्फ जस्से, जुगसलाई थाना क्षेत्र मिल्लतनगर निवासी फहीम आलम और मो गरीब नवाज कालोनी निवासी सद्दाम के रूप में हुई है। सभी की गतिविधि आपराधिक रही है और पुलिस रिकार्ड में आरोपितों पर हत्या, लूट, चोरी जैसे कई संगीन आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज हैं।

    9 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे हथियारबंद अपराधियों ने कदमा थाना अंतर्गत दीपराज दास के घर में धावा बोला था। अपराधियों ने स्वजनों को बंधक बनाकर लगभग करीब 25 लाख रुपये मूल्य के गहने और कीमती सामान लूट लिया था। सभी आरोपित आटो और एक स्कूटी आए थे।

    घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द ही बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दे कि दीपराज के घर से 13 लाख मूल्य की चार सोने की चेन और दो ब्रेसलेट, दो लाख की कीमत की सात अंगूठी, आठ लाख कीमत की दो सोने की हार और दो लाख कीमत की पूजा घर की मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषण की लूट कर ली गई थी।