    जमशेदपुर के चार युवक बंगाल में सोना और नगदी के साथ गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:15 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के टिकियापारा में पुलिस ने जमशेदपुर के चार युवकों को चार किलो सोना और पांच लाख रुपये नगद के साथ पकड़ा। हावड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए युवक जमशेदपुर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि सोना किसका है और कहां से आया था।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल की टिकिया पारा के पास पुलिस ने चार किलो सोना व पांच लाख रुपये नकद के साथ जमशेदपुर के चार युवकों को हिरासत में लिया है।

    यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के हावड़ा के ग्रामीण एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर किया है। हिरासत में लिए गए युवकों में एक जमशेदपुर के सोनारी पंचवटीनगर निवासी, दूसरा मानगो बालीगुमा निवासी तथा तीसरा टेल्को भुवनेश्वरी मंदिर के पास रहता है।

    वहीं, बोलेरो चालक का नाम पता नहीं चल पाया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के हावड़ा के ग्रामीण एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में करोड़ों का सोना व नकदी के साथ कुछ युवक हावड़ा में है।

    सूचना के बाद हावड़ा के ग्रामीण एसपी ने घेराबंदी कर बोलेरो को टिकियापाड़ा में रुकवाया। जब गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस की आंखे खुली रह गई।

    बोलेरो में चार किलो सोना व पांच लाख रुपये नकदी के साथ चालक समेत नितिन सिंह, प्रवीण सिंह, सुमित रजक को पकड़कर बंगाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सोना किसका है, कहां जाता है, कहां से आता है।

    जमशेदपुर के सोना व्यापारी का कहना है कि कोलकाता या अन्य स्थानों से कमीशन लेकर कुछ लोग सोना लाने का काम करते हैं। वहां से सोना लाकर जमशेदपुर के सोना दुकानों में जरूरत व मांग के अनुसार दिया जाता है।

    इधर इस संबंध में जमशेदपुर के एसएसपी से पुछा गया तो उन्होंने बस सिर्फ इतना जवाब दिया कि अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है।