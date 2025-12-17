Language
    गोबर लाने गई मूक-बधिर युवती, कंपनी परिसर में मिला दरिंदगी का खौफनाक मंजर

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    जमशेदपुर में एक मूक-बधिर युवती गोबर लाने गई थी, लेकिन वह एक कंपनी के परिसर में दरिंदगी का शिकार पाई गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस माम ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में आजादनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-33 पर सिटी इन होटल के पास स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में मूकबधिर युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने मुख्य आरोपित अमित कुमार को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 
     
    पुलिस ने मामले में एक अन्य संदिग्ध सोनू सिंह को भी हिरासत में लिया है। पीड़िता के परिजनों के अनुसार, आरोपित अमित कुमार ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में देखरेख का कार्य करता है। 
     
    मूक-बधिर युवती अक्सर कंपनी परिसर में पानी भरने और गोबर लाने जाती थी। घटना के दिन भी वह गोबर लाने गई थी, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी। 
     
    इसके बाद परिजन उसकी तलाश करते हुए कंपनी परिसर पहुंचे। गोबर लाने गई मूक-बधिर युवती को ढूंढते कंपनी परिसर पहुंचे तो नजारा देखकर सन्‍न रह गए। 
     
    परिजनों का आरोप है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि अमित कुमार युवती का मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। परिजनों ने बीच-बचाव किया, जिसके दौरान आरोपित के साथ हाथापाई भी हुई। 
     
    इस झड़प में अमित कुमार के आंख के पास चोट आई है। इसके बाद परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। मामले को लेकर आजादनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है। 
     
    प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि घटना से पहले पीड़िता का भाई और आरोपित साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। पीड़िता के भाई का कहना है कि शराब पीने के बाद वह घर चला गया था। 
     
    वहीं आरोपित का दावा है कि पीड़िता गोबर लेने आई थी, जिसे वहां से मना किया गया, इसके बाद युवती के भाई ने उस पर हमला कर दिया।फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। 
     
    पीड़िता का बयान दर्ज करने और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
