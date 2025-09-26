Language
    ट्रक में घुस गई कार, जमशेदपुर-बंगाल रूट पर भीषण हादसे में मां-बेटी सहित तीन की दर्दनाक मौत

    By Mantosh Mandal Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:55 AM (IST)

    पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में NH-18 पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोलकाता से जमशेदपुर जा रही मारुति स्विफ्ट कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतकों में चालक गणेश राय (कोलकाता) कुसुमिता पटनायक और उनकी बेटी मोनिका पटनायक (जमशेदपुर) शामिल हैं। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है जबकि फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है।

    बहरागोड़ा में भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन की दर्दनाक मौत।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी सिंहभूम (बहरागोड़ा)। राष्ट्रीय राजमार्ग-18 (NH-18) पर बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के झरिया मोड़ के पास गुरुवार, 25 सितंबर 2025 की देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों की जान ले ली। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कोलकाता से जमशेदपुर जा रही मारुति स्विफ्ट कार (डब्ल्यूबी51सी7151) को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार ट्रक के पिछले हिस्से में फंसकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    हादसे का दृश्य भयावह

    यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। कार में सवार लोग कोलकाता से किसी निजी कार्य के लिए गए थे और जमशेदपुर लौट रहे थे। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी, क्योंकि NH-18 पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

    मृतकों में मां-बेटी जमशेदपुर की

    हादसे में मारे गए तीनों लोगों की पहचान निम्नलिखित है।

    • गणेश राय (50): कोलकाता के चक्रबाड़िया रोड निवासी, कार के चालक।
    • कुसुमिता पटनायक (55): जमशेदपुर के कदमा, प्रथिक बिहार की निवासी।
    • मोनिका पटनायक (28): कुसुमिता पटनायक की पुत्री, जमशेदपुर।

    पुलिस के अनुसार, तीनों एक ही परिवार से जुड़े थे और कोलकाता से लौटते समय इस हादसे का शिकार हो गए। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, और घटना की खबर से दोनों शहरों में शोक की लहर है।

    प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

    बहरागोड़ा पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टक्कर की भयावहता के कारण कार को ट्रक से अलग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। एनएचएआई की एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को क्षतिग्रस्त कार से निकाला। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    शवों को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मारुति स्विफ्ट कार और ट्रक को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।

    NH-18 पर बढ़ते हादसों का खतरा

    राष्ट्रीय राजमार्ग-18 पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सड़क सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा को तेज कर दिया है।