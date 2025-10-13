जमशेदपुर में मोबाइल चोर की खंभे से बांधकर धुनाई, इलाके में हड़कंप
आदित्यपुर में एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला रात में टेम्पो से अपने घर लौट रही थी, तभी एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।
संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित चूना भट्ठा के पास एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया।
रविवार को रात्रि 9 बजे एक महिला जमशेदपुर से टेंपो में आदित्यपुर रोड नंबर 21 अपने घर की ओर आ रही थी। जब टेंपो घर के पास रुकी, तो युवक ने महिला का मोबाइल छीन लिया और भाग निकला।
महिला के शोर मचाने पर एक डिलीवरी बॉय और स्थानीय लोगों ने युवक का पीछा कर पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया।
इसको लेकर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई थी। उसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की पहचान मुस्लिम बस्ती निवासी के रूप में हुई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि इन दिनों आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरी एवं छिनमई की घटना में काफी वृद्धि हुई है।
जिसके कारण लोगो में काफी नाराजगी व्याप्त हो गया है। क्षेत्र में ब्राउन शुगर का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।