Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2026: 101 केंद्रों पर 54 हजार विद्यार्थी देंगे परीक्षा, पूर्वी सिंहभूम में बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल संचालन के लिए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। परीक्षा कें ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अपने कार्यालय में मैटिृक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के साथ विमर्श करते उपायुक्‍त कर्ण सत्‍यार्थी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल संचालन के लिए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में परीक्षा केंद्रों एवं मूल्यांकन केंद्रों के चयन की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा केंद्रों की तैयारी समय पर पूरी करने के निर्देश 

    उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा के दौरान पारदर्शिता, सुरक्षा और नकल-रोधी वातावरण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी केंद्रों पर निम्न सुविधाओं की विशेष समीक्षा के निर्देश दिए।

    उन्‍होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, लाइटिंग, शौचालय, पर्याप्त बैठने की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे और केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। 

    साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि परीक्षा संचालन सुचारू रूप से हो सके।

    पूर्वी सिंहभूम जिले  में 54 हजार विद्यार्थी देंगे परीक्षा 

    शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि जिले में मैट्रिक के 67 और इंटर के 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 54,120 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

    उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धालभूम अनुमंडल में मैट्रिक के 44, इंटर के 22 केंद्र, घाटशिला अनुमंडल में मैट्रिक के 23, इंटर के 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। चार-चार मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैंं।

    शिक्षा विभाग ने बताया कि इस वर्ष मैट्रिक के चार, इंटरमीडिएट के चार मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, ताकि कॉपी जांच प्रक्रिया कुशलतापूर्वक संचालित हो सके।

    फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकती है परीक्षा 

    बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि परीक्षा फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।