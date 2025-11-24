जमशेदपुर के मानगो में एक माह के लिए बदल गया ट्रैफिक प्लान, इन रूटों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची-मानगो रोड स्थित स्वर्णरेखा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु तथा मानगो और आजाद बस्ती की ओर एलिवेटेड पहुंच पथ के निर्माण कार्य के कारण शहर में एक माह के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। फ्लाईओवर के आजाद बस्ती डाउन रैंप के निर्माण के दौरान वाहनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक निम्नलिखित रूट प्रभावी रहेंगे— 1. मानगो चौक से पारडीह चौक के बीच बड़े मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। 2. पारडीह चौक से मानगो चौक या ओल्ड पुरुलिया रोड की ओर आने वाले सभी बड़े वाहन डिमना चौक के रास्ते भेजे जाएंगे। 3. (प्रातः 6:00–8:00 बजे : वन-वे व्यवस्था) पारडीह रोड स्थित बड़ा हनुमान मंदिर से मानगो चौक की ओर आने वाली स्कूल बसों और स्कूल वैनों को अनुमति रहेगी। इस दौरान मानगो चौक से बड़ा हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

4. (प्रातः 8:00 बजे से अगले दिन प्रातः 6:00 बजे तक : वन-वे व्यवस्था) मानगो चौक से बड़ा हनुमान मंदिर की ओर वाहनों का आवागमन पूर्ववत रहेगा। इस अवधि में बड़ा हनुमान मंदिर से मानगो चौक की ओर आने वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।