जमशेदपुर के मानगो में एक माह के लिए बदल गया ट्रैफिक प्लान, इन रूटों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक
जमशेदपुर के मानगो में एक महीने के लिए ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य इलाके में यातायात को सुचारू बनाना है। कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बदली गई है और कुछ सड़कों को वन-वे किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे निकलने से पहले नए प्लान की जानकारी ले लें।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची-मानगो रोड स्थित स्वर्णरेखा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु तथा मानगो और आजाद बस्ती की ओर एलिवेटेड पहुंच पथ के निर्माण कार्य के कारण शहर में एक माह के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
फ्लाईओवर के आजाद बस्ती डाउन रैंप के निर्माण के दौरान वाहनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक निम्नलिखित रूट प्रभावी रहेंगे—
1. मानगो चौक से पारडीह चौक के बीच बड़े मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।
2. पारडीह चौक से मानगो चौक या ओल्ड पुरुलिया रोड की ओर आने वाले सभी बड़े वाहन डिमना चौक के रास्ते भेजे जाएंगे।
3. (प्रातः 6:00–8:00 बजे : वन-वे व्यवस्था) पारडीह रोड स्थित बड़ा हनुमान मंदिर से मानगो चौक की ओर आने वाली स्कूल बसों और स्कूल वैनों को अनुमति रहेगी। इस दौरान मानगो चौक से बड़ा हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
4. (प्रातः 8:00 बजे से अगले दिन प्रातः 6:00 बजे तक : वन-वे व्यवस्था) मानगो चौक से बड़ा हनुमान मंदिर की ओर वाहनों का आवागमन पूर्ववत रहेगा। इस अवधि में बड़ा हनुमान मंदिर से मानगो चौक की ओर आने वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।
5. सुबह 6:00–8:00 बजे, पारडीह चौक से मानगो ब्रिज की ओर आने वाले छोटे वाहन सहारा सिटी रोड संख्या–15 → पारडीह–मानगो रोड के रास्ते मानगो ब्रिज जा सकेंगे।
6. सुबह 8:00 बजे से अगले दिन 6:00 बजे तक, छोटे वाहन सहारा सिटी रोड संख्या 15 → मानगो–पारडीह रोड → चेपा पुल → ओल्ड पुरुलिया रोड के रास्ते मानगो ब्रिज पहुंच सकेंगे।
प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश जिला उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के संयुक्त निर्देश पर लागू किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।
साथ ही पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल जमशेदपुर के अधीक्षण अभियंता-सह-कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि निर्माणस्थल पर सेफ्टी बोर्ड, चेतावनी बोर्ड, फ्लेक्स और ट्रैफिक प्लान आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
