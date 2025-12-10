जमशेदपुर में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत केस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना पुलिस ने नामदा बस्ती के मकान संख्या 45 में छापेमारी कर शुभम सिंह को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 500 रुपये नकद, 21 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया।

सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नामदा बस्ती में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना के आधार पर नौ दिसंबर की शाम पुलिस टीम ने इलाके में छापेमारी की।