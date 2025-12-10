Language
    जमशेदपुर में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत केस

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    जमशेदपुर के गोलमुरी थाना पुलिस ने नामदा बस्ती में छापेमारी कर शुभम सिंह को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 500 रुपये नकद, 21 पु ...और पढ़ें

    ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना पुलिस ने नामदा बस्ती के मकान संख्या 45 में छापेमारी कर शुभम सिंह को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 500 रुपये नकद, 21 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया।

    सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नामदा बस्ती में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना के आधार पर नौ दिसंबर की शाम पुलिस टीम ने इलाके में छापेमारी की।

    पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा आरोपी

    छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन मौजूद पुलिस बल की सहायता से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए।

    आरोपी शुभम सिंह के खिलाफ गोलमुरी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में लिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।