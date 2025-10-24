जमशेदपुर में प्रेम जाल में फंसाकर युवती से की ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेम संबंध के झांसे में फंसाकर ब्लैकमेल करने और रूपये मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक सहयोगी अभी फरार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी दानिश अंसारी ने एक युवती से प्रेम संबंध का झांसा देकर पहले उससे घनिष्ठता बढ़ाई। इसी दौरान उसने युवती की कुछ निजी व अश्लील तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर लीं। बाद में उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती से मोटी रकम की मांग की।

बताया जा रहा है कि जब युवती ने रूपये देने से इंकार किया, तो आरोपित ने 18 अक्टूबर को उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। इसके बाद भी वह लगातार व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए युवती पर दबाव बनाता रहा। रूपये की मांग करते रहा।