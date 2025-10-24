जमशेदपुर में प्रेम जाल में फंसाकर युवती से की ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार
जमशेदपुर में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेम संबंध के झांसे में फंसाकर ब्लैकमेल करने और रूपये मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक सहयोगी अभी फरार है।
मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी दानिश अंसारी ने एक युवती से प्रेम संबंध का झांसा देकर पहले उससे घनिष्ठता बढ़ाई। इसी दौरान उसने युवती की कुछ निजी व अश्लील तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर लीं। बाद में उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती से मोटी रकम की मांग की।
बताया जा रहा है कि जब युवती ने रूपये देने से इंकार किया, तो आरोपित ने 18 अक्टूबर को उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। इसके बाद भी वह लगातार व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए युवती पर दबाव बनाता रहा। रूपये की मांग करते रहा।
मानसिक रूप से प्रताड़ित युवती ने अंततः अपने स्वजनों के साथ एमजीएम थाना पहुंचकर आरोपितों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दानिस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि इस मामले में दूसरा आरोपी नासिर अंसारी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपित के मोबाइल फोन, चैट रिकार्ड और वायरल की गई तस्वीरों से संबंधित तकनीकी साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है।
