    कार रोकी, फिर पीटने लगे... झामुमो नेता के बेटे-भतीजे पर हाकी स्टिक से हमला, पैर तोड़ डाले

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:23 PM (IST)

    जमशेदपुर में झामुमो नेता के बेटे और भतीजे पर हॉकी स्टिक से हमला हुआ, जिससे उनके पैर टूट गए। परसुडीह थाना क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दो युवकों को हिरासत में लिया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंगलवार को जमशेदपुर के मकदमपुर में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मारपीट की घटना।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर में मंगलवार रात झामुमो नेता के बेटे और भतीजे पर कुछ बदमाशों ने कार रोककर हमला कर दिया। हाकी स्टिक से पीट-पीटकर दोनों के पैर तोड़ दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परसुडीह थाना क्षेत्र के मकदमपुर रोड नंबर दो, गांधी स्कूल के पास मंगलवार शाम पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हरवे-हथियार से हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और घरों की खिड़कियों पर भी पत्थर फेंकेे।

    इस दौरान झामुमो नेता मुन्नवर हुसैन के पुत्र अरबाज हुसैन के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि उनके भतीजे का पैर टूट गया। सूचना पाकर परसुडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बल कम होने के कारण तत्काल स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका। देर रात तक इलाके में तनाव बना रहा।

    घायल अरबाज हुसैन ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि शाम करीब पांच बजे वह अपने भाई महतेशाम हुसैन के साथ कार से घर लौट रहे थे। इस दौरान शकील के घर के पास वाहन पास को लेकर विवाद हुआ। बात बढ़ने पर शकील, जावेद, सिकंदर और अमजद समेत कई लोग तलवार, हाकी स्टिक व अन्य हथियारों से लैस होकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया।

    हमलावरों ने उनकी कार रोकने और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। दोनों किसी तरह घर पहुंचे, मगर हमलावर वहां भी पहुंच गए और गेट तोड़ डाला। बीच-बचाव करने पहुंचे स्थानीय युवक अख्तर पर भी हमला हुआ। पूरी घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

    सूचना के बाद झामुमो समर्थक जब शकील के घर की ओर बढ़े, तो विरोधी पक्ष ने गर्म पानी फेंककर रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है और घटना को पुराने विवाद से जोड़कर जांच में जुटी है।



