Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जमशेदपुर के होटल में दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, होटल मालिक समेत चार गिरफ्तार

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में एक होटल में दो नाबालिग छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल मालिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के आम बागान के साना कॉम्पलेक्स में स्थित कैलाश उर्फ डोरोमेन होटल में दो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों छात्रा है।

    घटना 16 अक्टूबर की देर शाम की है। शिकायत के बाद साकची थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों में सोनारी थाना क्षेत्र बिहार ग्रीन निवासी कैलाश मिश्रा, चतरा जिले के ईटखोरी के कुर्जून निवासी करण कुमार राणा, कदमा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर ब्लाक संख्या चार निवासी रौनक कुमार दास उर्फ श्रेयश और सोनारी सीपी क्लब क्षेत्र निवासी तरुण शर्मा उर्फ गोलू है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साकची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि कैलाश मिश्रा होटल का मालिक और करण कुमार राणा होटल का कर्मचारी है।

    दोनों नाबालिग गोलमुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोपितों के विरुद्ध साकची थाना में एक नाबालिग की मां की शिकायत पर दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने कमरे की जांच में संदिग्ध वस्तुओं और आरोपितों का मोबाइल जब्त किया है। कमरे से बीयर और शराब की बोतल, सिगरेट, शीतल पेय की बोतल समेत अन्य सामान बरामद किया है। दोनों नाबालिग को रौनक कुमार दास ने होटल में बहला-फुसलाकर बुलाया था, जहां आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया।

    पूछताछ में आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। नाबालिगों का पुलिस ने मेडिकल जांच कराई। दोनों का बयान अदालत में दर्ज करवाएगी। नाबालिगों के स्वजन को जानकारी होने पर मामला साकची थाना तक पहुंचा। नाबालिगों ने घटना की जानकारी स्वजन को दी थी।

    नाबालिगों की पहचान से आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। गौरतलब है कि इससे पहले साना कॉम्पलेक्स के एक होटल में देह व्यापार में शामिल युवती ने अपने सहेली के साथ विवाद होने के बाद आत्महत्या कर ली थी।