जमशेदपुर के होटल में दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, होटल मालिक समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के आम बागान के साना कॉम्पलेक्स में स्थित कैलाश उर्फ डोरोमेन होटल में दो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों छात्रा है। घटना 16 अक्टूबर की देर शाम की है। शिकायत के बाद साकची थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में सोनारी थाना क्षेत्र बिहार ग्रीन निवासी कैलाश मिश्रा, चतरा जिले के ईटखोरी के कुर्जून निवासी करण कुमार राणा, कदमा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर ब्लाक संख्या चार निवासी रौनक कुमार दास उर्फ श्रेयश और सोनारी सीपी क्लब क्षेत्र निवासी तरुण शर्मा उर्फ गोलू है।

साकची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि कैलाश मिश्रा होटल का मालिक और करण कुमार राणा होटल का कर्मचारी है। दोनों नाबालिग गोलमुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोपितों के विरुद्ध साकची थाना में एक नाबालिग की मां की शिकायत पर दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने कमरे की जांच में संदिग्ध वस्तुओं और आरोपितों का मोबाइल जब्त किया है। कमरे से बीयर और शराब की बोतल, सिगरेट, शीतल पेय की बोतल समेत अन्य सामान बरामद किया है। दोनों नाबालिग को रौनक कुमार दास ने होटल में बहला-फुसलाकर बुलाया था, जहां आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया।

पूछताछ में आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। नाबालिगों का पुलिस ने मेडिकल जांच कराई। दोनों का बयान अदालत में दर्ज करवाएगी। नाबालिगों के स्वजन को जानकारी होने पर मामला साकची थाना तक पहुंचा। नाबालिगों ने घटना की जानकारी स्वजन को दी थी।