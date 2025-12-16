Language
    ऑपरेशन प्रहार के तहत Heroin तस्कर गिरफ्तार, जुगसलाई चोरीकांड का भी पुलिस ने किया खुलासा

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:12 PM (IST)

    जमशेदपुर पुलिस ने मादक पदार्थों और अपराध के खिलाफ अभियान में सफलता पाई है। उलीडीह पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया, ...और पढ़ें

    पुलिस हिरासत में हेरोइन तस्‍कर।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को कार्रवाई की गई। एक ओर जहां उलीडीह पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़ किया, वहीं दूसरी ओर सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जुगसलाई में हुई लाखों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया। 

    पटमदा के डीएसपी वचनदेव कुजूर ने जानकारी दी कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में उलीडीह थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि श्यामनगर छठ घाट के पास दो युवक ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। 
     
    सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने छापेमारी कर न्यू ओलीडीह, मुर्दा मैदान के पास रहने वाले शेरा देवगम और दीपक मुंडा को 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 
     
    इधर, जुगसलाई थाना क्षेत्र के डिकोस्टा रोड स्थित बैकुंठ अपार्टमेंट में सीए प्रवीण गोयल के घर दिनदहाड़े हुई लाखों रुपये के गहनों की चोरी के मामले का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि छह दिसंबर को चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। 
     
    जांच के दौरान कदमा के सरस्वती पथ उलियान निवासी शातिर चोर शिवा महानंद और विजय प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया। 
     
    आरोपियों की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त होंडा बाइक और गहने बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि कुछ जेवरात सोनारी नया लाइन निवासी राहुल वर्मा को बेच दिए गए थे। 
     
    इसके बाद पुलिस ने कदमा बाजार स्थित आभूषण दुकान से गहने बरामद किए। आगे की जांच में सोनारी के एक बंद घर में हुई चोरी में भी इनकी संलिप्तता सामने आई, जहां से धतकीडीह से करीब 390 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए। 
     
    इस मामले में प्रदीप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी और चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।