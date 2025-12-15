Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Smart Meter: फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट, कनेक्शन काटने का डर दिखा वसूली

    By Jitendra Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    जमशेदपुर में फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट हो रही है। आरडीएसएस योजना के तहत मीटर लगाने वाली एजेंसी बेनटेक इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपभोक्ताओं से ...और पढ़ें

    Hero Image

    फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट, कनेक्शन काटने का डर दिखा वसूली

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरकारी खजाने से पैसा खर्च कर बिजली विभाग आपके घर में स्मार्ट रोशनी पहुंचाना चाहता है, लेकिन जमशेदपुर के बाहरी इलाकों में यह महत्वकांक्षी योजना भ्रष्टाचार का अंधेरा लेकर आई है। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लगने वाले फ्री स्मार्ट मीटर अब अवैध कमाई का जरिया बन गए हैं। परसुडीह, बारीगोड़ा, हरहरगुट्टू और बागबेड़ा में मीटर लगाने का जिम्मा संभाल रही एजेंसी बेनटेक इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नियमतः यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि घर पहुंचते ही ये कर्मी उपभोक्ताओं को हड़काना शुरू कर देते हैं। कहीं पुराना मीटर खराब है बताकर, तो कहीं लोड सेटिंग और वायरिंग फॉल्ट का डर दिखाकर 500 से 3000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि इस लूट को बिजली विभाग के कुछ स्थानीय कर्मचारियों का मौन समर्थन हासिल है, जो शिकायतों पर कान बंद किए बैठे हैं।

    उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी के लड़के सीधे मुंह बात नहीं करते। वे तकनीकी खामियां गिनाकर कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। बारीगोड़ा के निवासी रमेश सोरेन बताते हैं, वे आए और कहा कि पुराने मीटर की सील टूटी है, भारी जुर्माना लगेगा। 2000 रुपये दो तो अभी मैनेज कर देंगे। डर के मारे पैसे देने पड़े।

    वहीं, बागबेड़ा की गृहणी सुनीता देवी का दर्द है कि पति की गैरमौजूदगी में कर्मियों ने लाइन काटने की धमकी देकर 500 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पर ले लिए। यह सिंडिकेट इतना बेखौफ है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को निशाना बना रहा है, जबकि विभाग के आला अधिकारी इसे महज अफवाह मानकर पल्ला झाड़ रहे थे।

    स्मार्ट मीटर लगाना पूरी तरह फ्री है। इसके लिए किसी को एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसे मांगता है या डराता है, तो तुरंत शिकायत करें। संबंधित एजेंसी और दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी। - सुधीर कुमार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग