जमशेदपुर में 81 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार युवक गिरफ्तार, नशा तस्करी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोविंदपुर थाना पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 81 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बर्मामाइंस मुस्लिम बस्ती निवासी इमरान, सरायकेला-खरसावां जिले के तमौलिया निवासी जम्बूतन महतो, लखन मांझी और गौरव कुमार शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जाता है कि ये सभी लंबे समय से गोविंदपुर थाना क्षेत्र में नशे की अवैध बिक्री में सक्रिय थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छोटा गोविंदपुर के नया लाइन इलाके में छापेमारी कर आरोपितों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 81 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा चार मोबाइल फोन और 2550 रुपये नकद बरामद किए गए।

विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों का संबंध एक स्थानीय नशा तस्करी गिरोह से होने की आशंका है। थाना प्रभारी पवन कुमार की शिकायत पर चारों के खिलाफ नशे की पुड़िया की खरीद-बिक्री से संबंधित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।