    बाराद्वारी चोरी मामले का खुलासा: महिला समेत चार गिरफ्तार, आरोपितों से 14 लाख के जेवर मिले

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना पुलिस ने बाराद्वारी चोरी मामले में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 लाख रुपये ...और पढ़ें

    पुलिस ने बरामद की चाेरी की सामग्री।

    जासं, जमशेदपुर । सीतारामडेरा थाना पुलिस ने बाराद्वारी में सात दिसंबर को हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक महिला सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में भालूबासा निवासी आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी, सरायकेला-खरसावां के सालडीह बस्ती निवासी धीरज कुमार तांती, उसकी बहन ज्योति मुखी, और चोरी का सोना खरीदने वाले गम्हरिया स्थित अनन्या ज्वेलर्स के संचालक सुनील कुमार प्रसाद शामिल हैं।

    सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज 

    सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि चोरी की घटना 7 दिसंबर दोपहर करीब 3 बजे अमित सोलंकी के घर में हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुराग जुटाए। 
     
    शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने आलोक मुखी को पकड़ा, जिसने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार कर ली। आलोक ने बताया कि चोरी के गहने उसने अपनी बहन ज्योति और जीजा धीरज को बेचने के लिए दिए थे। 
     
    उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 70 हजार रुपये नकद और कई जेवरात बरामद किए। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि चोरी का कुछ सोना गम्हरिया स्थित अनन्या ज्वेलर्स को बेचा गया है।


    ज्वेलर्स से भी मिला चोरी का हार 

    पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर ज्वेलर्स दुकान पर छापेमारी की और चोरी का सोने का हार बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि आलोक और धीरज का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और दोनों जेल जा चुके हैं।

    पुलिस ने कुल 14 लाख रुपये मूल्य के जेवरात, चांदी के 42 सिक्के, स्कूटी, मोबाइल फोन सहित अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस आगे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है।