    JAMSHEDPUR में स्थापना दिवस उत्सव में गूंजा बिरसा मुंडा का संदेश, लाभुकों को मिली आत्मनिर्भरता की सौगात

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    जमशेदपुर में स्थापना दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा के संदेश को याद किया गया। कार्यक्रम में लाभुकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। यह उत्सव शहर के विकास और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पण का प्रतीक था।

    जमशेदपुर में झारखंड स्‍थापना दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्‍यार्पण करते शहरवासी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर जमशेदपुर के सिदगोड़ा स्थित टाउन हॉल समेत जिले भर में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मियों और आम लोगों की सहभागिता के बीच कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए की गई। 
     
    इस अवसर पर बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर नाटक का मंचन किया गया। इसके जरिए आदिवासी इतिहास की याद दिलाई। कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित कर उनके बलिदान और योगदान को याद किया गया। 
     
    इस दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, उप विकास आयुक्त सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने राज्य निर्माण में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान को सराहा और झारखंड के विकास के संकल्प को दोहराया। 
     
    समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा लाभुकों के बीच योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों और स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। जेएसएलपीएस ने सीएलएफ और एसएचजी समूहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 
     
    सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन के लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिए तथा दस लाभुकों को सीएसआर मद से ई-ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। 
     
    समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री राज्य विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता वितरित की। जरूरतमंदों को कान मशीन भी प्रदान की गई। 
     
    पीएम जनमन एवं अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत 15 महिलाओं को सिलाई मशीन और पांच लाभुकों को वनपट्टा दिया गया। 
     
    मनरेगा विभाग ने बागवानी कार्य से जुड़े लाभुकों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग ने सहिया, एएनएम, सीएचओ एवं चिकित्सकों को सेवा सम्मान प्रदान किया। 
     
    प्रोजेक्ट विलास और टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं, आपूर्ति विभाग ने धोती, साड़ी-लुंगी योजना के तहत वस्त्र वितरित किए और कृषि विभाग ने शहद पालक योजना के लाभुकों को सहायता दी। 
     
    विधायक सरयू राय ने भगवान बिरसा मुंडा को सामाजिक चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए उनके आदर्शों से प्रेरित होने की अपील की। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जनजातीय समाज की अस्मिता और पहचान के लिए महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है। 
     
    वहीं, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परिसंपत्ति वितरण से लाभुक आत्मनिर्भर होंगे।
    भुईयांडीह में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते एआइडीएसओ के कार्यकर्ता।

