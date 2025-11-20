रात के अंधेरे में जमशेदपुर के सिदगोड़ा बाजार को फूंका! दुकानदारों का शक– ‘साजिश से जलाया गया’

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा बाजार में बुधवार देर रात अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। रात लगभग दो बजे के आसपास बाजार से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एवं अग्निशमन विभाग को दी।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब छह से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर चार दमकलें मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

बाजार में सिर्फ जली हुई दुकानों के अवशेष घटना के बाद गुरुवार सुबह बाजार में सिर्फ जली हुई दुकानों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। अधिकांश दुकानें सब्जी एवं आलू-प्याज की थीं, जिनमें रखा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया।

दुकानदारों के अनुसार वे बुधवार रात रोज़ की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। तड़के आग लगने की सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक लपटें ऊंची हो चुकी थी और दुकानें धू-धू कर जल रही थीं। नुकसान का अनुमान लाखों रुपये में लगाया जा रहा है।

दमकल पर देरी से पहुंचने का आरोप दुकानदारों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो आग को शुरुआत में ही नियंत्रित किया जा सकता था और इतनी बड़ी क्षति से बचा जा सकता था।

स्थानीय लोगों ने भी बताया कि शुरुआती कुछ मिनटों में आग को फैलने से रोका जा सकता था, परंतु दमकल के आने में देरी से स्थिति बिगड़ती चली गई। सामाजिक तत्व द्वारा आग लगाने का शक कुछ दुकानदारों ने आशंका व्यक्त की है कि आग किसी असामाजिक तत्व द्वारा लगाई गई हो सकती है। उनका कहना है कि बाजार में हाल के दिनों में चोरी और शरारती गतिविधियों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे उनकी आशंका और मजबूत होती है।