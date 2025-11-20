Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के अंधेरे में जमशेदपुर के सिदगोड़ा बाजार को फूंका! दुकानदारों का शक– ‘साजिश से जलाया गया’

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    जमशेदपुर के सिदगोड़ा बाजार में रात को आग लगने से कई दुकानें जल गईं। दुकानदारों ने इसे साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। आग से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुकान में आग

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा बाजार में बुधवार देर रात अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। रात लगभग दो बजे के आसपास बाजार से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एवं अग्निशमन विभाग को दी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब छह से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर चार दमकलें मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    बाजार में सिर्फ जली हुई दुकानों के अवशेष 

    घटना के बाद गुरुवार सुबह बाजार में सिर्फ जली हुई दुकानों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। अधिकांश दुकानें सब्जी एवं आलू-प्याज की थीं, जिनमें रखा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। 

    दुकानदारों के अनुसार वे बुधवार रात रोज़ की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। तड़के आग लगने की सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक लपटें ऊंची हो चुकी थी और दुकानें धू-धू कर जल रही थीं। नुकसान का अनुमान लाखों रुपये में लगाया जा रहा है।

    दमकल पर देरी से पहुंचने का आरोप

    दुकानदारों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो आग को शुरुआत में ही नियंत्रित किया जा सकता था और इतनी बड़ी क्षति से बचा जा सकता था। 

    स्थानीय लोगों ने भी बताया कि शुरुआती कुछ मिनटों में आग को फैलने से रोका जा सकता था, परंतु दमकल के आने में देरी से स्थिति बिगड़ती चली गई।

    सामाजिक तत्व द्वारा आग लगाने का शक

    कुछ दुकानदारों ने आशंका व्यक्त की है कि आग किसी असामाजिक तत्व द्वारा लगाई गई हो सकती है। उनका कहना है कि बाजार में हाल के दिनों में चोरी और शरारती गतिविधियों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे उनकी आशंका और मजबूत होती है। 

    हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रभावित दुकानदार प्रशासन से उचित मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की  हैं।