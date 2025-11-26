नोटिस के बाद भी स्वर्णरेखा Burning ghat के पास नहीं हटे अवैध ढांचे, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
जमशेदपुर के सीतारामडेरा में स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। श्मशान घाट की जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुरमें सीतारामडेरा स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के पास बुधवार को जिला प्रशासन और टाटा स्टील यूआईएसएल की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत श्मशान घाट की जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से बने करीब दो दर्जन कच्चे और पक्के दुकानों को ध्वस्त कर पूरी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।
स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई दुकानदारों ने निर्धारित समय में ढांचा नहीं हटाया।
