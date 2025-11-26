नोटिस के बाद भी स्वर्णरेखा Burning ghat के पास नहीं हटे अवैध ढांचे, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुरमें सीतारामडेरा स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के पास बुधवार को जिला प्रशासन और टाटा स्टील यूआईएसएल की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत श्मशान घाट की जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से बने करीब दो दर्जन कच्चे और पक्के दुकानों को ध्वस्त कर पूरी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।

धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। अभियान में स्थानीय थाना पुलिस बल, जमशेदपुर अक्षेस के दंडाधिकारी, टाटा स्टील यूआईएसएल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। प्रशासन के अनुसार लंबे समय से श्मशान घाट की जमीन पर अनधिकृत दुकानें संचालित हो रही थीं। इससे अंतिम संस्कार कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई दुकानदारों ने निर्धारित समय में ढांचा नहीं हटाया।