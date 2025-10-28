Jamshedpur News: कारोबारी पर हमला करने वाला अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल, दो हुए फरार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह निवासी कारोबारी हरेराम सिंह के घर 10 अक्टूबर को फायरिंग करने वाले अपराधियोंऔर पुलिस के बीच सोमवार मध्यरात्रि को मुदभेड़ हुई जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली जबकि दो अपराधी भागने में सफल रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल अपराधी की पहचान रवि महानंद उर्फ गोपाल के रूप में हुई है। उसे पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया है। अपराधियों ने पुलिस पर तीन राउंड गोलियां चलाई। घटनास्थल से एक पिस्तौल और चार गोलियां बरामद की गई है>

इधर, मुख्यालय डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रिंस खान के जुड़े अपराधियों के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एक क्वाटर में छुपने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिसमें एक अपराधी को गोली लगी।

फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का सर्च अभियान जारी है। बता दे कि रांची जिले के बुंडू में 23 अक्टूबर को कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाला जमशेदपुर निवासी अपराधी दशरथ शुक्ला पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में उसने हरेराम सिंह के घर हुई फायरिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी

कारोबारी के पुत्र हरीश सिंह को धमकी देने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में धमकी देने वाला व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है – “कान खोलकर सुन लो, जल्द से जल्द मामले को शॉर्ट आउट कर लो। भाई-जीजा जो मिलेगा, उसे मार देंगे। धंधा करना है तो सोच लो।” यह धमकी प्रिंस खान के नाम से दी गई बताई जा रही है।

जब इस वायरल ऑडियो की सत्यता को लेकर सिटी एसपी से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि ऑडियो करीब डेढ़ माह पुराना है और इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है। दशरथ शुक्ला से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसने पहले हरेराम सिंह के बेटे हरीश के साथ शराब कारोबार शुरू करने की योजना बनाई थी।

योजना असफल रहने और लॉटरी में नुकसान होने के बाद उसने किसी और के साथ शराब का धंधा शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर वह पलामू जेल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा से हुई। वहीं से उसने सिन्हा के जरिए दुबई में बैठे प्रिंस खान से संपर्क साधा।

प्रिंस खान के निर्देश पर दशरथ ने जमशेदपुर के कुछ युवकों को साथ जोड़ा और हरेराम सिंह के घर पर फायरिंग करवाने का निर्देश दिया। इस दौरान दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग वाट्सएप के माध्यम से की गई थी। इस संबंध में कारोबारी और उनके पुत्र ने सीतारामडेरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।