मानगो में मादक पदार्थों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, दो फरार

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। मानगो थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध खरीद-फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

मानगो थाना पुलिस ने दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी कर शिवाजी गोप और अता मोहम्मद को 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दबोचा। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 6650 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह इलाके में लंबे समय से ब्राउन शुगर की सप्लाई में लिप्त था। इस मामले में टुनटुन यादव और साजन नामक दो अन्य आरोपित फरार हैं, जो एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यालय डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो दुर्गा मंदिर के आसपास ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है।

सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की गई, जिसमें दो आरोपित पकड़े गए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में मादक पदार्थों का नेटवर्क सक्रिय है और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।