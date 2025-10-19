Language
    Jamshedpur News: धनतेरस पर ग्राहकों से गुलजार रहा बाजार, 660 करोड़ का हुआ कारोबार

    By M. EKHLAQUEEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:20 AM (IST)

    धनतेरस पर जमशेदपुर के बाजारों में 660 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। वाहन, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की खूब बिक्री हुई। लोगों ने नए वाहन खरीदे और हल्के आभूषणों में दिलचस्पी दिखाई। रेडी टू यूज फ्लैट की भी मांग रही। कुल मिलाकर, बाजारों में खूब रौनक रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। धनतेरस पर लौहनगरी जमशेदपुर के बाजारों में इस बार 660 करोड़ रुपये का बंपर कारोबार दर्ज किया गया। साकची, बिष्टुपुर, गोलमुरी, कदमा, सोनारी, सिदगोड़ा, बारीडीह, बिरसानगर, बर्मामाइंस सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। शहरवासियों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर नए सामान अपने घर लेकर आए। इस दौरान विशेष रूप से वाहन बाजार सबसे ज्यादा गुलजार रहा, जहां बिक्री का अच्छा आकड़ा देखा गया।

    हालांकि, सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई थी, फिर भी इनकी खरीदारी में उत्साह बना रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मोबाइल, साउंड सिस्टम से लेकर एयर कंडीशनर और वाटर प्यूरीफायर की भी भारी मांग रही।

    इसके अलावा फर्नीचर, रियल एस्टेट में फ्लैट, चांदी व पीतल की मूर्तियां, स्टील के बर्तन और झाड़ू जैसी घरेलू वस्तुओं की भी खरीदारी खूब हुई। सभी प्रतिष्ठान धनतेरस को लेकर आकर्षक ढंग से सजाए गए थे, जिससे बाजार में उत्सव का माहौल बना रहा।

    वाहन बाजार में सबसे ज्यादा 230 करोड़ की खरीदारी

    इस बार वाहन बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। कार, बाइक, स्कूटी से लेकर चार पहिया वाहनों की अच्छी खरीदारी हुई। कुछ भाग्यशाली ग्राहक जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर ली थी उन्हें धनतेरस पर डिलीवरी मिली।

    वहीं, कुछ ग्राहक जो नए वाहन घर ले जाने के लिए आए थे उन्हें अपना मनचाहा वाहन ले जाने के बजाए बुकिंग के साथ संतोष करना पड़ा। कार में सबसे ज्यादा मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स से लेकर टोयोटा, किया सहित अन्य कंपनियों के वाहनों की बिक्री हुई।

    सबसे ज्यादा बिके सोने में कम वजन वाले 210 करोड़ के आभूषण

    धनतेरस के पहले ही सोना प्रति 10 ग्राम 1.33 लाख रुपये पार कर चुका था। वहीं, चांदी भी 10 ग्राम का 1850 रुपये के आंकड़े को छू लिया था। सोने-चांदी की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना होने के बावजूद इस सेग्मेंट में भी अच्छी खरीदारी देखी गई।

    ग्राहकों ने ज्यादा वजन वाले आभूषणों के बजाए हल्के वजन वाले वाहनों की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। कई शोरूम संचालकों ने बढ़े कीमतों को ध्यान में रखने के साथ ही हल्के वजन वाले आभूषणों की पूरी रेंज तैयार कर रखी थी इसमें नेक्लेस से लेकर अंगूठी, कंगन, झूमके, नथ तैयार किए गए थे।

    चांदी के भगवान से लेकर सोने-चांदी के सिक्कों की जबदस्त मांग

    धनतेरस पर आभूषणों के अलावा सोने-चांदी के सिक्कों की अच्छी खरीदारी हुई। सोने में एक, दो, पांच व 10 ग्राम के सिक्कों की बिक्री के लिए सभी प्रतिष्ठानों ने विशेष तैयारी की थी। इसके लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए थे जहां पहले से बुकिंग करने वाले ग्राहकों को डिलीवरी दी गई।

    इसके अलावा चांदी में पांच, 10, 20 व 50 ग्राम की सिक्कों के अलावा भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ-साथ चांदी के बर्तन सेट की अच्छी बिक्री देखी गई।

    टीवी और वाशिंग मशीन का 90 करोड़ का कारोबार

    इलेक्ट्रानिक्स बाजार में धनतेरस पर सबसे ज्यादा उत्पादों की डिमांड रही वह है न्यू जनरेशन वाले टेलीविजन व वाशिंग मशीन। एक संस्थान ने न्यू जनरेशन वाले सैमसंग कंपनी की क्यू-एलईडी की 5.50 लाख वाले चार टीवी की बिक्री पहले की जबकि दो टीवी की डिलीवरी धनतेरस पर की गई।

    इसके अलावा इस धनतेरस पर टाप लोड, फ्रंट लोड वाले आटोमेटिक वाशिंग की अच्छी बिक्री हुई। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों में अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, लैपटाप, माइक्रोवेब, एयर कंडीशन, डबल डोर फ्रिज से लेकर डिश वाशर व वाटर प्यूरीफायर की अच्छी खरीदारी देखी गई है।

    डिजाइनर सोफा व डाइनिंग टेबल का कारोबार 50 करोड़ का

    धनतेरस पर इस बार फर्नीचर सेक्टर में सबसे ज्यादा डिजाइनर एल सेप सोफा, ग्लास टाप डाइनिंग टेबल से लेकर अलमीरा व बेड की अच्छी खरीदारी देखी गई है। यहां शीशम व टीक वुड वाली लकड़ियों के उत्पाद ग्राहकों ने ज्यादा पसंद किए।

    इसके अलावा वार्डरोब, मंदिर घर से लेकर कस्टमाइज्ड फर्नीचर से लेकर बेबी टेबल से लेकर स्टडी टेबल की अच्छी खरीदारी हुई है। इस बार भी तुर्की से आयातित फर्नीचरों की अच्छी डिमांड देखी गई है।

    तैयार फ्लेट में गृह प्रवेश, 30 करोड़ का कारोबार

    रियल इस्टेट सेक्टर में कई निर्माण कंपनियों ने रेडी टू यूज स्कीम की तर्ज पर दो व तीन बेडरूम के फ्लैट तैयार किए हुए थे। धनतेरस पर जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग की हुई थी उन्होंने शुभ मुहूर्त पर अपने फ्लैट पर गृह प्रवेश किया।

    वहीं, कई ग्राहकों ने धनतेरस पर अपने-अपने फ्लैट से लेकर प्राइवेट बंगलों की बुकिंग की। धनतेरस पर कुछ कंपनियों ने तत्काल बुकिंग करने पर 50 हजार रुपये की छूट दे रही है।

    बीस करोड़ के स्टील के थाली-ग्लास व चम्मच की बिक्री

    कई ऐसे मध्यमवर्गीय परिवार भी हैं जिनके बजट में सोने-चांदी के आभूषण नहीं है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर उन्होंने अपने घरों के लिए स्टील की थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच से लेकर चाय की छन्नी, हाफ व क्वार्टर प्लेट की खरीदारी की।

    इसके अलावा कांसे की थाली, एल्मुनियम व लोहे की कढ़ाही, हमल दस्ता, सामान रखने के लिए ड्रम, पानी भरने के लिए स्टील की बड़ी डेकची भी खरीदे गए।

    दस करोड़ के बांस व फूल के झाड़ू की हुई बिक्री

    धनतेरस पर बांस व फूल झाडू को खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है इसलिए बाजार में कई व्यवसायी फोल्डिंग सेट में झाडू की बिक्री करते दिखे। कई राशन दुकानों के बाहर झाडू खरीदने की भीड़ देखी गई।

    इसके अलावा धनतेरस पर कमल गट्टा, गोमती चक्र, सूखी हल्दी, सूखा धनिया, नमक के अलावा सजावटी सामानों में झूमर, प्लास्टिक के झालर, रंग-बिरंगे कृत्रिम फूलों की भी अच्छी बिक्री हुई है।