राष्ट्रपति आगमन से पहले जमशेदपुर-आदित्यपुर No Fly zone जोन घोषित, ड्रोन समेत सभी उड़ान गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

जासं, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 29 दिसंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के आगमन और परिदर्शन मार्ग को ध्यान में रखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है।

इसके तहत ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार की उड़ान संबंधी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रपति का आगमन सोनारी हवाई अड्डा, जमशेदपुर में निर्धारित है।

वहां से उनका कार्यक्रम दिशोम जाहेरथान, करनडीह होते हुए परिसदन, जमशेदपुर तथा इसके बाद परिसदन से एनआईटी, आदित्यपुर (सरायकेला-खरसावां जिला) तक प्रस्तावित है। पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

धालभूम अनुमंडल के अनुमंडल दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने कहा क‍ि धालभूम अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य उड़न उपकरणों का संचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। यह आदेश 28 दिसंबर 2025 की शाम छह बजे से 29 दिसंबर 2025 की रात दस बजे तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय कक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों, विधि-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और प्रोटोकॉल से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रूट लाइन मैपिंग, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई, सड़कों की आवश्यक मरम्मत, रंग-रोगन और प्रकाश व्यवस्था सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने आगमन मार्ग और कार्यक्रम स्थलों पर नागरिक सुविधाओं, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

साथ ही सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया, ताकि राष्ट्रपति का दौरा पूरी तरह सुचारू, सुरक्षित और गरिमामय तरीके से संपन्न हो सके।

बैठक में अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, एनडीसी डेविड बलिहार, उप नगर आयुक्त जेएनएसी कृष्ण कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ पंचानन उरांव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।