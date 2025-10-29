Language
    चक्रवात मोंथा का असर; दक्षिण भारत जाने वाली 6 ट्रेनों का समय बदला, 3 मेमू ट्रेन रद

    By Durgesh Chandra Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:29 PM (IST)

    चक्रवात 'मोंथा' के चलते रेलवे ने दक्षिण भारत जाने वाली 6 ट्रेनों का समय बदल दिया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 मेमू ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले नए समय की जानकारी प्राप्त कर लें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और असुविधा के लिए खेद जताया है।

    दक्षिण भारत जाने वाली 6 ट्रेनों का समय बदला। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, खड़गपुर। प्रचंड चक्रवात 'मोंथा' जमीन की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान ने मंगलवार दोपहर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा में दस्तक दी। दस्तक के समय इसकी गति करीब 110 किमी प्रति घंटा रही।

    इस तूफान का जोर ओडिशा तट सहित आंध्र के तट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान के प्रभाव से मंगलवार की दोपहर जंगल महल में भी बारिश शुरू हो गई।

    ऐसे में दक्षिण-पूर्व रेलवे ने दक्षिण भारत जाने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अनुसार मंगलवार को कुल 6 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चलेंगी।

    इन ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव

    रेलवे की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 18045 शालीमार-चारलापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो मंगलवार (28 अक्टूबर) को सुबह 11:15 बजे शालीमार से रवाना होने वाली थी, अब रात 9:15 बजे रवाना होगी।

    इसके अलावा, 22825 शालीमार-एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेस मंगलवार (28 अक्टूबर) को रात 10:10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सोमवार को रात 12:10 बजे रवाना होने वाली थी।

    वहीं 22887 हावड़ा-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस मंगलवार (28 अक्टूबर) को रात 10:30 बजे हावड़ा से रवाना होगी। यह ट्रेन सोमवार को रात 12:30 बजे हावड़ा से रवाना होने वाली थी।

    इसके अलावा, 12841 हावड़ा-एमजीआर चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस बुधवार (29 अक्टूबर) को रात 1:10 बजे हावड़ा से रवाना होगी। यह ट्रेन मंगलवार (28 अक्टूबर) को दोपहर 3:10 बजे रवाना होने वाली थी।

    22807 संतरागाछी-एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को सुबह 3:55 बजे संतरागाछी से रवाना होगी। यह ट्रेन मंगलवार (28 अक्टूबर) को शाम 5:55 बजे रवाना होने वाली थी।

    22853 शालीमार-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 29 अक्टूबर (बुधवार) को सुबह 4:15 बजे शालीमार से रवाना होगी। यह ट्रेन मंगलवार (28 अक्टूबर) को शाम 6:15 बजे रवाना होने वाली थी।

    खड़गपुर रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि आगामी चक्रवात और प्राकृतिक आपदा के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह निर्णय लिया है। दूसरी ओर खड़गपुर मंडल के अनुसार विकास कार्यों के लिए मंगलवार से 3 नवंबर तक खड़गपुर-टाटा लाइन पर कुल 8 ट्रेनें रद कर दी गई हैं।

    रद की गई ट्रेनों की सूची

    • 68128 एवं 68127 टाटा-चाकुलिया-टाटा मेमू।
    • 68093, 68094, 68023, 68024 खड़गपुर-झाड़ग्राम-पुरुलिया-झाड़ग्राम-खड़गपुर मेमू।
    • 68015 और 68016 खड़गपुर-टाटा-खड़गपुर मेमू।