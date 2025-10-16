Language
    Jamshedpur Crime: पिस्टल लहराने वाले दो युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा, पहले जमकर धुनाई की फिर पुलिस को सौंप दिया

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:45 AM (IST)

    जमशेदपुर में पिस्तौल लहरा रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पहले उन दोनों की पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बोलेरो सवार तीन ग्रामीणों को पिस्तौल निकाल धमका रहे थे दो युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र सिमुलडांगा चौक के पास ग्रामीणों ने दो युवकों को पिस्तौल के साथ दबोच लिया। पिटाई के बाद दोनों को एमजीएम थाना की पुलिस को सौंप दिया गया।

    पिस्तौल के साथ दबोचे गए युवकों में राहुल और राजा सिंह है। दोनों जिस कार पर सवार होकर पहुंचे थे, वह रांची से पंजीकृत है। घटना के बाद एमजीएम थाना में ग्रामीणों की भीड़ लगी रही।

    ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दो युवकों को पिस्तौल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक मानगो डिमना रोड क्षेत्र के आनंद बिहार के रहने वाले है।

    इधर, मिली जानकारी के अनुसार क्रेटा कार सवार दोनों युवक सिमुलडांगा चौक की ओर जा रहे थे। वहीं सामने से बोलेरो सवार आ रहे थे जिसमें सुफल सिंह, महेश गोराई और अनिल सिंह सवार थे।

    क्रेटा वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने के कारण बोलेरो सवार लोगों से विवाद हो गया। हल्ला-हंगामा सुनकर स्थानीय ग्रामीण जुट गए। वहीं दोनों युवकों में एक राजा सिंह पिस्तौल लहराने लगा।

    बोलेरो सवारों से पिस्तौल दिखा धमकाने लगे जिसके बाद ग्रामीणों ने युवकों को घेर लिया। एमजीएम थाना की पुलिस को सूचना दी। इसके बा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को थाना ले गई। हाट बाजार होने के कारण सिमुलडांगा चौक पर काफी भीड़ थी।

    पुलिस को पूछताछ मेंं युवकों ने बताया कि दोनों व्यवसाय करते है, लेकिन हथियार कहां से लाया। इसकी जानकारी देने में टाल मटोल करते रहे। पुलिस युवकों का गतिविधि की जानकारी एकत्र कर रही है।