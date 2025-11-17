Jamshedpur crime : टेल्को में छेड़खानी के विरोध पर मां भाई पर चापड़ से हमला, दोनों गंभीर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टेल्को थाना क्षेत्र में सोमवार को चिड़ियाघर पार्क के पास एक युवती से छेड़खानी का विरोध करना उसके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। आरोपित बदमाशों ने युवती की मां और भाई पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया।

जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही टेल्को पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अनिकेत और उसकी मां शोभी देवी को तुरंत टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता नंदनी कुमारी ने बताया कि रोहित और रोशन नामक दो युवक पिछले आठ महीने से उसका पीछा कर फब्तियां कस रहे थे।

पूर्व में भी इस मामले को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन बात शांत पड़ गई थी। नंदनी ने बताया कि सोमवार को जब वह न्यू मार्केट से घर लौट रही थीं, तभी दोनों आरोपितों ने फिर रास्ता रोककर छेड़खानी शुरू कर दी।

सूचना मिलते ही नंदनी का भाई अनिकेत और मां शोभी देवी मौके पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही रोहित और रोशन अपने 8–10 दोस्तों के साथ वहां आ धमके और दोबारा युवती से बदसलूकी करने लगे।



जब मां और भाई ने विरोध किया, तो आरोपितों ने अचानक चापड़ निकाल लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरातफरी मच गई।



टेल्को थाना प्रभारी ने बताया कि यह मामला गंभीर है और आरोपितों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस टीमों ने चापड़ से हमला करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है।