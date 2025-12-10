अवैध खनन पर डीसी सख्त : जमशेदपुर में बालू के अवैध खनन और भंडारण की शिकायत मिली तो सीओ और थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई
जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम पर चर्चा हुई।
जासं, जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पिछले तीन माह के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।
उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन की रोकथाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (नगर) कुमार शिवाशीष, एडीएम (ला-एंड-ऑर्डर) भगीरथ प्रसाद, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएमओ सतीश नायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअली जुड़े।
