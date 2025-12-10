Language
    अवैध खनन पर डीसी सख्त : जमशेदपुर में बालू के अवैध खनन और भंडारण की शिकायत मिली तो सीओ और थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    बुुधवार को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में मौजूद डीसी कर्ण सत्‍यार्थी व अन्‍य।

    जासं, जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पिछले तीन माह के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। 

    समीक्षा में पाया गया कि बहरागोड़ा, चाकुलिया और जमशेदपुर को छोड़कर अन्य सभी अंचलों में कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही। इस पर उपायुक्त ने संबंधित सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को शो-कॉज करने का निर्देश दिया। 
     
    उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन या परिवहन की स्थिति में संबंधित सीओ और थाना प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखें और खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। 
     
    उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को बालू की कालाबाजारी रोकने, अवैध स्टॉक पर अभियान चलाने तथा जब्त खनिजों की नीलामी कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों के स्टॉक यार्ड से आम नागरिक वैध प्रक्रिया के माध्यम से बालू खरीद सकें, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। 

    उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन की रोकथाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर संबंधित क्षेत्र के अंचला‍धिकारी और थाना प्रभारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

    बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (नगर) कुमार शिवाशीष, एडीएम (ला-एंड-ऑर्डर) भगीरथ प्रसाद, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएमओ सतीश नायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअली जुड़े।