जमशेदपुर में बढ़ी ठंड की दस्तक, 11 नवंबर को तापमान 12 डिग्री तक पहुंचेगा
जमशेदपुर में ठंड का आगमन हो चुका है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 11 नवंबर तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठंड बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, सोमवार, 10 नवंबर को शहर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, जबकि मंगलवार, 11 नवंबर को यह घटकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी अब जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में ठंड का असर तेजी से बढ़ने वाला है।
कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी
विभाग ने बताया कि 10 और 11 नवंबर को झारखंड के कुछ जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इसके लिए पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बदलते मौसम की अनदेखी न करें, स्वास्थ्य पर पड़ेगा असर
कृषि और अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव
सर्दी का असर अब कृषि पर भी दिखने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरते तापमान से गेहूं, आलू, सरसों जैसी रबी फसलों पर असर पड़ सकता है।
खुद को ऐसे रखें सुरक्षित
- हमेशा गर्म कपड़े पहनें और खुद को ठंड से ढककर रखें।
- बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से विशेष रूप से बचाएं।
- जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, खासकर सुबह और देर रात से बचें।
- चाय, सूप जैसे गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे।
अगले छह दिनों का संभावित तापमान
तिथि न्यूनतम (°C) अधिकतम (°C)
10 नवंबर 13.0 28.0
11 नवंबर 12.0 28.0
12 नवंबर 12.0 27.0
13 नवंबर 13.0 27.0
14 नवंबर 13.0 27.0
15 नवंबर 13.0 27.0
