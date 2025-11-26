Jamshedpur weather : कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई चिंता, शहर का तापमान गिरकर पहुंचा 11.6 डिग्री, बढ़ सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में ठंड का प्रकोप लगातार तेज होता जा रहा है। सुबह-शाम कोहरा और कनकनी बढ़ने लगी है, जबकि दिन में हल्के बादल छाए रहने से तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में जमशेदपुर में सुबह घना कोहरा रहने के साथ दिन में आंशिक बादल छा सकते हैं। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री तक उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन रात का तापमान और तेजी से गिर सकता है।

मौसम विभाग की मानें तो बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, आने वाले समय में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दी है।

ठंड में क्यों बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा?

कम तापमान में शरीर की रक्तवाहिकाएं (वेसेल) सिकुड़ने लगती हैं। इससे रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सामान्य मौसम की तुलना में ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाता है।

शहर के अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर से जनवरी के बीच कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।



ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ते हैं

ठंड केवल हृदय रोग ही नहीं, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा देती है। ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है और उसका प्रवाह धीमा पड़ने लगता है।

इससे मस्तिष्क की नसों में अवरोध या ब्लॉकेज बनने की आशंका अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में समय पर उपचार न मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

किन लोगों को अधिक खतरा?

चिकित्सकों के अनुसार ठंड का मौसम 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग, हाई बीपी और डायबिटीज के मरीज, मोटापे से ग्रसित व्यक्ति के लिए अधिक जोखिम भरा है। साथ ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ व्यक्ति, पहले हार्ट रोग से पीड़ित व्यक्ति और धूम्रपान का सेवन करने वाले लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है।



