    जमशेदपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, तापमान 9.4 डिग्री पहुंचा; एक सप्ताह तक राहत नहीं

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    जमशेदपुर में ठंड लगातार बढ़ रही है, न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक तापमान में कोई बड़ा बद ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर में ठंड लगातार बढ़ रही है। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। 
     
    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने स्पष्ट किया है कि अगले एक सप्ताह तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में शहरवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 

    मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। उत्तरी हवाएं चलने से रात और सुबह के समय ठंड और बढ़ सकती है।

    हार्ट और बुजुर्ग मरीजों के लिए बढ़ी जोखिम 

    चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि ऐसी सर्दी हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठंड में ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का जोखिम अधिक होता है। अचानक तापमान गिरने से रक्त संचार प्रभावित हो सकता है।

    डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मरीज गर्म कपड़े पहनें, सुबह-शाम बाहर जाने से बचें। नियमित दवाएं लेते रहें और शरीर को ठंड लगने से तुरंत बचाएं।

    मॉर्निंग वॉक करते वक्‍त सावधानी बरतें 

    विभाग ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, कैप, मफलर और ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। विशेषकर सुबह-सुबह घर से निकलने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    आने वाले दिनों में रात का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात में ठंड का असर और बढ़ सकता है।

    IMD की ओर से जारी डेटा 

    दिन            न्यूनतम      अधिकतम तापमान (°C)


    शनिवार        9.4          25
    रविवार         10           26
    सोमवार        9.8          25
    मंगलवार       10           26
    बुधवार         10.2        25
    गुरुवार         10           26
    शुक्रवार        9.6          25