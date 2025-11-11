Language
    जमशेदपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आगजनी, 25 लाख का नुकसान, 5 संदिग्ध युवकों पर आग लगाने का शक

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    जमशेदपुर में एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगने से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस को 5 संदिग्ध युवकों पर आग लगाने का शक है और मामले की जांच जारी है। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है।

    कपड़ा गोदाम में भीषण आगजनी

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित हिन्दू बस्ती में सोमवार की मध्यरात्रि भारत रेडीमेड के कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम में रखे लाखों रुपये के रेडीमेड कपड़े जलकर राख हो गए। अनुमानित रूप से करीब 25 लाख रुपये के कपड़ों का नुकसान हुआ है।

    सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया।

    गोदाम में आग लगने की सूचना

    दुकान मालिक रेहान खान ने बताया कि रात में उन्हें गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक गोदाम पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था। 

    रेहान ने पुलिस को बताया कि आग लगने के समय चार-पांच युवक गोदाम के सामने खड़े देखे गए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं युवकों ने जानबूझकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है।

    जानबूझकर आग लगाने की घटनाएं आ रही

    स्थानीय लोगों के अनुसार, हाल के दिनों में गोलमुरी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कभी वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं जानबूझकर आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

    पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है।

    शहर में हाल के दिनों में आगजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। सोमवार को ही जुगसलाई स्थित वीर कुंवर सिंह चौक के रेलवे अंडरब्रिज के पास खड़ी एक कार में आग लगा दी गई थी। इससे पहले सिदगोड़ा और सोनारी में भी कारों को आग के हवाले किया गया था। वहीं, शनिवार रात बागबेड़ा के लाल बिल्डिंग निवासी नितेश की कार में भी आगजनी की घटना हुई थी।