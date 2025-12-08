जमशेदपुर का बड़ा चिटफंड घोटाला: आठ महीने बाद 50 लाख की ठगी में पकड़ी गईं आरोपी शिल्पा और साइना राय
जमशेदपुर में आठ महीने पहले हुए 50 लाख के चिटफंड घोटाले में शिल्पा और साइना राय को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थीं और पुलिस इ ...और पढ़ें
मामला अप्रैल में दर्ज हुआ था
40–50 लाख रुपये से अधिक की ठगी की आशंका
जमशेदपुर में बार-बार दोहराया जा रहा चिटफंड पैटर्न
शहर में चिटफंड और कमेटी के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष मानगो और टेल्को क्षेत्रों में “बीसी/कमेटी” चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ था।
दो साल पहले सोनारी में एक निजी फाइनेंस कंपनी ने दोगुने पैसे लौटाने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी की थी। साकची बाजार में भी निवेश और मोटा मुनाफा देने के नाम पर कई दुकानदारों को चूना लगाया गया था।
सिदगोड़ा में सामने आया यह मामला शहर में सक्रिय ऐसे ठगी नेटवर्कों का ताजा उदाहरण है, जहां लालच और भरोसा हथियार बनाकर आम लोगों की जमा–पूंजी पर वार किया जाता है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि कई पीड़ित अब भी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।