पुआल के ढेर में सोते समय आग लगने से 4 साल की मासूम जिंदा जली, मां और दुधमुंही बहन झुलसी

जागरण संवाददाता, डुमरिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव में शुक्रवार की रात को दिल दहलाने वाली घटना घटी। गांव के समीप एक खेत में पुआल के ढेर में चार साल की बच्ची जिंदा जल गई। मां के हाथ व शरीर के अन्य हिस्से भी झुलस गए।

छह वर्षीय दुधमुंही बच्ची भी आंशिक रूप से झुलस गई। बच्ची का हाथ आंशिक झुलसा। शनिवार की सुबह मौके पर पुलिस ने पहुंचकर झुलसी महिला व उसकी बेटी को एंबुलेंस से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। खेत में पड़े पुआल के ढेर में सो गई घटना के संबंध में बताया जाता की पानमुनी सरदार अपने पति राधु सरदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रात को वह अपनी छह माह की दूधमुही बेटी रुपिली सरदार व चार साल की बेटी शितला सरदार को लेकर गांव के समीप खेत में पड़े पुआल के ढेर में सो गई थी।

पहले वहीं पर खाना पकाकर खाया व पुआल जलाकर आग तापा। उसके बाद दोनों बेटियों को लेकर पुआल के ढेर पर सो गई। आधी रात को आग सुलगकर पुआल के ढेर में लग गई। जहां पर मां दोनों बेटियों को लेकर सो रही थी।

चार साल की बेटी जल कर हड्डी में तब्दील जब मां की साड़ी में आग लगी तब जाकर उसे होश आया। अपने दुधमुंहे बच्ची को किसी तरह बचा लिया। परंतु उसकी चार साल की बेटी शितला सरदार आग की लपटों में गिर गई। देखते ही देखते वहीं पर जल कर हड्डी में तब्दील हो गई।