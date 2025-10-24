Language
    जमशेदपुर में छठ महापर्व को लेकर नो-एंट्री व्यवस्था में बदलाव, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया प्लान

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    जमशेदपुर में छठ महापर्व के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने नो-एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जिसमें नो-एंट्री के समय और मार्गों की जानकारी दी गई है ताकि लोग वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकें।

    जमशेदपुर में छठ महापर्व को लेकर नो-एंट्री व्यवस्था में बदलाव। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। छठ महापर्व के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने नो-एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया है।

    इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज द्वारा नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है, जिस पर एसएसपी और उपायुक्त के भी हस्ताक्षर हैं। आदेश के अनुसार, पर्व के दौरान भारी एवं मालवाहक वाहनों के परिचालन पर विशेष नियंत्रण रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

    26 अक्टूबर (रविवार)

    सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का शहर में परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा।

    27 अक्टूबर (सोमवार)

    सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को सामान्य परिचालन की अनुमति होगी।
    इसके बाद, सुबह 7 बजे से 28 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक सभी भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

    28 अक्टूबर (मंगलवार)

    दोपहर 3 बजे से संध्या 5 बजे तक केवल शहर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। शहर के अंदर प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी।

    ट्रैफिक डीएसपी श्रीनीरज ने सभी वाहन चालकों, परिवहन संचालकों और नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित समय और मार्ग का सख्ती से पालन करें।

    छठ पर्व के दौरान घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर अत्यधिक भीड़ रहने की संभावना को देखते हुए अनावश्यक रूप से वाहनों के परिचालन से बचने का अनुरोध किया गया है।

    साथ ही, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही करें, ताकि मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें संयुक्त रूप से तैयारियों में जुटी हैं। घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से पूजा-अर्चना कर सके।