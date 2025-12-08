गोरा हत्याकांड: जमशेदपुर पुलिस ने कोलकाता से अपराधियों की कार जब्त की, दो मुख्य आरोपित अभी फरार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर ब्लॉक संख्या-2 स्थित फारूकी मस्जिद के पीछे 20 नवंबर की रात हुई 25 वर्षीय तौकीर उर्फ गोरा की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जांच के दौरान पुलिस ने उस कार को कोलकाता से जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग अपराधियों ने वारदात के बाद फरार होने में किया था। हालांकि कार बरामद होने से पहले ही हत्या में शामिल मुख्य आरोपी विवेक यादव और विजय पांडेय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों के कोलकाता में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन वे हाथ नहीं आ सके।

छह घंटे के भीतर पकड़ा गया मुख्य आरोपित आयान

हत्या की रात ही ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित मो. आयान उर्फ मसूद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और छह खोखे भी बरामद किए गए थे।

आयान की निशानदेही पर पुलिस ने शुभम और एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वर्तमान में पुलिस विजय पांडेय, विवेक यादव और अन्य साथियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है।



पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह हत्या आपसी रंजिश का परिणाम थी। करीब डेढ़ महीने पहले गोरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर आयान और उसके दोस्तों पर चापड़ से जानलेवा हमला किया था।

इस घटना के बाद कदमा थाना में गोरा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुरानी रंजिश में आयान ने घटना की रात कार में सवार होकर साथियों के साथ फारूकी मस्जिद के पीछे गोरा को घेर लिया।

उस पर लगातार छह गोलियां दाग दीं। गोरा मौके पर ही गिर पड़ा। उसे टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।



पिता ने कराया मामला दर्ज

मृतक के पिता मो. रियाज ने कदमा थाना में आयान, सदाब और विजय पांडेय के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है।