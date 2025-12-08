गोरा हत्याकांड: जमशेदपुर पुलिस ने कोलकाता से अपराधियों की कार जब्त की, दो मुख्य आरोपित अभी फरार
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में तौकीर उर्फ गोरा की हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार को कोलकाता से जब्त किया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर ब्लॉक संख्या-2 स्थित फारूकी मस्जिद के पीछे 20 नवंबर की रात हुई 25 वर्षीय तौकीर उर्फ गोरा की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जांच के दौरान पुलिस ने उस कार को कोलकाता से जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग अपराधियों ने वारदात के बाद फरार होने में किया था।
हालांकि कार बरामद होने से पहले ही हत्या में शामिल मुख्य आरोपी विवेक यादव और विजय पांडेय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों के कोलकाता में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन वे हाथ नहीं आ सके।
छह घंटे के भीतर पकड़ा गया मुख्य आरोपित आयान
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
पिता ने कराया मामला दर्ज
मृतक के पिता मो. रियाज ने कदमा थाना में आयान, सदाब और विजय पांडेय के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है।
पुलिस के अनुसार गोरा खुद भी अपराधी अखिलेश सिंह के गुर्गे हरीश सिंह का करीबी था और अपना एक गैंग तैयार कर रहा था। पुलिस अब फरार आरोपितों की गिरफ्तारी पर फोकस कर रही है और पूरे गैंग के नेटवर्क की जांच की जा रही है।
