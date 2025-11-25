बिरसानगर में निर्माणाधीन फ्लैट के नीचे मिला शव; गम्हरिया में स्क्रैप विवाद में युवक को मारी गोली
जमशेदपुर के बिरसानगर में निर्माणाधीन पीएम आवास के नीचे एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान बिपदतरन पात्रा के रूप में हुई। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, गम्हरिया में स्क्रैप विवाद में राजेश महापात्रा नामक युवक को गोली मार दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर/गम्हरिया। बिरसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह निर्माणाधीन पीएम आवास कॉलोनी के एक फ्लैट के नीचे एक युवक का शव मिला। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचगया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बिपदतरन पात्रा के रूप में की गई। वह पुरुलिया बड़ा बाजार का रहने वाला बताया गया।
मृतक का भाई प्रवीण पात्रा घटनास्थल पर पहुंचा और भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। शव की स्थिति देखकर पुलिस भी हत्या की आशंका जता रही है।
युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पत्थर या किसी भारी वस्तु से जोरदार प्रहार किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे।
स्क्रैप विवाद में दोस्त ने चलाई गोली, राजेश महापात्रा घायल
उधर, गम्हरिया थाना क्षेत्र के बलरामपुर जंगल में सोमवार देर रात राजेश महापात्रा पर उसके ही दोस्तों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला किया। घटना में राजेश के पैर के घुटने के नीचे गोली लगी और वह घायल हो गया।
परिजनों और पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। राजेश के बयान पर आरोपी रिशु ठाकुर, विशाल कुमार और राकेश उर्फ डब्बू श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
राजेश ने बताया कि उसे रिशु ठाकुर ने शराब पीने के लिए बुलाया और बलरामपुर जंगल ले गया, जहां स्क्रैप को लेकर विवाद हुआ। गाली-गलौज के बाद रिशु ने कमर से देसी कट्टा निकालकर गोली चला दी। किसी तरह झाड़ियों में छिपकर राजेश ने जान बचाई।
