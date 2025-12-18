Language
    जमशेदपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष पद को लेकर तनातनी, रायशुमारी के लिए मांगे गए तीन नाम, सात दावेदार हो गए खड़े

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    जमशेदपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी होनी है जिसके लिए तीन नामों की मांग की गई है। इस पद के लि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जमशेदपुर में भाजपा महानगर अध्‍यक्ष पद के लिए रायशुमारी करने पहुंचे पार्टी पदाधिकारी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष के चयन को लेकर साकची स्थित जिला कार्यालय में रायशुमारी आयोजित की गई। इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी के भीतर काफी गहमागहमी और तनातनी देखने को मिली। 
     
    रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मनोज सिंह और गढ़वा से भरत यादव को नियुक्त किया गया था। यह प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। 
     
    रायशुमारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की चर्चा होती रही कि पार्टी द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार कार्यकर्ताओं से तीन नाम सुझाने या पर्ची के माध्यम से नाम देने की व्यवस्था नहीं की गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अंदर बैठे पर्यवेक्षक संबंधित नेताओं और कार्यकर्ताओं से नाम तो पूछ रहे थे, लेकिन किसने कौन सा नाम सुझाया, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। 
     
    इसे लेकर कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। रायशुमारी के दौरान महानगर अध्यक्ष पद के लिए कुल सात दावेदार सामने आए। इनमें वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु ओझा के अलावा अमित अग्रवाल, अमरदीप सिंह राजा, दीपू सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद, सोनू ठाकुर और दीपक झा के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। 
     
    इससे पहले कार्यकर्ताओं से तीन नाम सुझाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अंततः सात दावेदारों के नाम सामने आने से स्थिति और दिलचस्प हो गई। इस रायशुमारी में मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रतिनिधि, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, विभिन्न मंच और मोर्चा के जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक और सांसदों को आमंत्रित किया गया था। 
     
    जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने भी रायशुमारी में भाग लिया। पर्यवेक्षकों की ओर से बताया गया कि महानगर अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों पर सबसे अधिक समर्थन या गिनती सामने आएगी, उस पर पार्टी स्तर पर विचार किया जाएगा। 
     
    हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व का ही होगा। रायशुमारी की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच अब सभी की नजरें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर टिकी हुई हैं, जो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा। 

