Jamshedpur news: जेल के कक्षपाल ने बच्ची के साथ किया गलत कार्य, आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस पर पथराव
जमशेदपुर के सीतारामडेरा में एक जेल कक्षपाल ने एक बच्ची के साथ गलत काम किया। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद लोगों ने आरोपी को पीटा और पुलिस पर पथराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करते हुए घाघीडीह जेल के एक कक्षपाल ने एक बच्ची के साथ गलत कार्य किया। आरोपित की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।
इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। भारी हंगामे के बीच पुलिस किसी तरह आरोपी को निकालकर थाने ले गई।
घटना मंगलवार शाम की है, जब बच्ची घर के पास खेल रही थी। जेल कक्षपाल संजय कुमार सिंह उसे बहला-फुसलाकर पास की एक तीन मंजिला इमारत की छत पर ले गया और उसके साथ अशोभनीय हरकत की।
जब बच्ची सहमी हुई घर लौटी तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो भालूबासा चौक के पास एक दुकान के कैमरे में आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखा।
फुटेज देखते ही परिजन और मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और सीधे आरोपी के फ्लैट पर धावा बोल दिया। लोगों ने संजय को बाहर खींचकर उसकी धुनाई शुरू कर दी।
बीच-बचाव करने आई आरोपी की पत्नी को भी भीड़ का सामना करना पड़ा
बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की की और जीप पर पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवार के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहां से तत्काल थाने को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
इसके बाद सिटी एसपी कुमार शिवाशिष और डीएसपी भोला प्रसाद सिंह थाने पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कराई। डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपी संजय कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मेडिकल जांच बुधवार को एमजीएम अस्पताल में कराई जाएगी।
