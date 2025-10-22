Jamshedpur news: जेल के कक्षपाल ने बच्ची के साथ किया गलत कार्य, आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस पर पथराव

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करते हुए घाघीडीह जेल के एक कक्षपाल ने एक बच्ची के साथ गलत कार्य किया। आरोपित की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। भारी हंगामे के बीच पुलिस किसी तरह आरोपी को निकालकर थाने ले गई।

घटना मंगलवार शाम की है, जब बच्ची घर के पास खेल रही थी। जेल कक्षपाल संजय कुमार सिंह उसे बहला-फुसलाकर पास की एक तीन मंजिला इमारत की छत पर ले गया और उसके साथ अशोभनीय हरकत की। जब बच्ची सहमी हुई घर लौटी तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो भालूबासा चौक के पास एक दुकान के कैमरे में आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखा। फुटेज देखते ही परिजन और मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और सीधे आरोपी के फ्लैट पर धावा बोल दिया। लोगों ने संजय को बाहर खींचकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आई आरोपी की पत्नी को भी भीड़ का सामना करना पड़ा बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की की और जीप पर पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।