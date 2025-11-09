झारखंड गौरव यात्रा में छऊ नृत्य, गतका का जौहर और फिरकाल का शौर्य देख झूम उठा जमशेदपुर

जागरण नेटवर्क, जमशेदपुर/ आदित्यपुर/ गम्हरिया/ घाटशिला/ बहरागोड़ा/चाकुलिया। झारखंड के रजत जयंती वर्ष ने कोल्हान की फीजा को ऐतिहासिक बना दिया, जब दैनिक जागरण के आह्वान पर लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि झारखंड की आत्मा, संस्कृति और सामूहिक गर्व का जीवंत उत्सव था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संस्कृति का इंद्रधनुष : छऊ, फिरकाल और गतका ने बांधा समां

जुबिली पार्क के द्वार पर नगाड़ों की गगनभेदी थाप गूंजी, तो मानो झारखंड की मिट्टी बोल उठी। ईचागढ़ और नीमडीह के छऊ कलाकारों ने विशाल मुखौटों के साथ पौराणिक गाथाओं को जीवंत किया।

हरिणा के फिरकाल योद्धाओं ने अपनी प्राचीन युद्धकला से रोमांच का संचार किया। गतका दल के नौजवानों ने शौर्य और आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। 70 वर्षीय विमला देवी अपनी पोती का हाथ थामे बोलीं- आज लगा कि हमारी संस्कृति सचमुच अमर है।



विकास का सारथी : झारखंड के सफर के साथ जागरण की कलम

यह यात्रा राज्य के 25 वर्षों की गाथा थी। दैनिक जागरण की निरंतर सारथी यात्रा का भी उत्सव थी, जिसने झारखंड के हर उत्थान-पतन को शब्द दिए हैं। जब राज्य ने चलना सीखा, तो जागरण ने उसकी राह रोशन की। संकट आया, तो उसने प्रहरी बनकर जनमत को दिशा दी।

जैसे ही कारवां आगे बढ़ा, पूरा जमशेदपुर उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, एडीएल सनशाइन, करीम सिटी कॉलेज, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, को-ऑपरेटिव कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्सव को ऊर्जा दी।

बच्चों की बैंड पर पुष्पवर्षा, स्कूलों ने स्वागत द्वार सजाए

विधायक सरयू राय, नीरज सिंह, गुरविंदर सिंह पन्नू, सूरज भदानी जैसे नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य बना दिया।

बिष्टुपुर में श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों की बैंड पर पुष्पवर्षा हुई, कदमा और सोनारी में स्कूलों ने स्वागत द्वार सजाए।