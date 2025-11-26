विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम: NML में शुरू होगी देश की पहली Hydrogen परीक्षण सुविधा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने शनिवार को प्लेटिनम जुबिली स्थापना दिवस का आयोजन किया। वर्ष 1950 में राष्ट्र को समर्पित यह प्रयोगशाला सीएसआईआर के प्रथम महानिदेशक और प्रख्यात वैज्ञानिक सर शांति स्वरूप भटनागर द्वारा स्थापित देश के शुरुआती संस्थानों में शामिल है।

बतौर मुख्य अतिथि सीएसआईआर की महानिदेशक और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला वैज्ञानिक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया।



हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए परीक्षण सुविधा का शिलान्यास

डॉ. एन. कलैसेल्वी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की आधारशिला रखी। ये देश की पहली परीक्षण सुविधाएं होंगी, जो स्वदेशी हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकों के विकास को नई गति देंगी।



स्थापना दिवस के साथ ही 26 नवंबर को देश भर में मनाए जाने वाले संविधान दिवस के अवसर पर डॉ. कलैसेल्वी ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया।



स्वागत भाषण में एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने कहा कि भारत की धातुकर्म अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान खोजने के उद्देश्य से सीएसआईआर-एनएमएल की स्थापना की गई थी।



उन्होंने बताया कि पिछले सात दशकों में प्रयोगशाला ने खनन, इस्पात, एल्यूमिनियम, एयरोस्पेस, सामरिक धातुओं और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने प्रयोगशाला की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख किया।



उन्‍होंने बताया क‍ि प्रयोगशाला में एडवांस्ड अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल (AUSC) पावर प्लांट सामग्री, बैटरी-से-बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक, मैग्नीशियम उत्पादन तकनीक, नए स्टील ग्रेड का विकास, नई एल्यूमिनियम मिश्रधातुएं, रेड मड तकनीक, जिंक ड्रॉस से सिल्वर निष्कर्षण तकनीक, रेयर अर्थ मेटल का निष्कर्षण को बढावा मिल रहा है।



संसाधन निष्कर्षण से लेकर उन्नत सामग्री तक तथा रीसाइक्लिंग तकनीक से सामरिक धातुकर्म तक बनाए जा रहे हैं। ये उपलब्धियां एनएमएल के अनुसंधान की व्यापकता को दर्शाती हैं।