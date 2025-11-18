जासं, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे यार्ड में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मंगलवार को दो अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक गिरोह रेलवे की पटरियों से फिश प्लेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण चोरी कर रहा था, जिससे कोई बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था।

दूसरे मामले में एक युवक को यार्ड में उपद्रव मचाने और रेलवे सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में पकड़ा गया। आरपीएफ पोस्ट टाटानगर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जुगसलाई पार्क के पास वेस्ट यार्ड में रेलवे संपत्ति की चोरी कर रहे हैं।

टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और चार युवकों को रंगे हाथ दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाली पांच फिश प्लेट और एक अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) बरामद किया गया। फिश प्लेट पटरियों का सबसे अहम हिस्सा होती है और इसके हटने से ट्रेन के पटरी से उतरने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जुगसलाई के गरीब नवाज कालोनी निवासी मो. सरफराज उर्फ चंदिल, मो. सरफराज उर्फ बाबू, मो. हसनैन उर्फ कांडी और बिष्टुपुर के बासुकी बस्ती निवासी शिवा सिंह के रूप में हुई है।