    INDIA ARCHERY : ढाका में चमका भारत: धनुष से निकली भारतीय उम्मीदें, दो पदक सुनिश्चित; स्वर्ण के लिए कोरिया से भिड़ंत

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    ढाका में भारतीय तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो पदक पक्के कर लिए हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब भारत का मुकाबला कोरिया से होगा, जो एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। भारतीय एथलीटों ने अपने सटीक निशानों से देश को गौरवान्वित किया है।

    सोमवार को ढाका में लक्ष्य पर निशाना साधते तीरंदाज अतनु दास।

    जासं, जमशेदपुर। ढाका में जारी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कम से कम दो पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। सोमवार को रिकर्व पुरुष टीम और कंपाउंड महिला टीम ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में दमदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया।

    रिकर्व पुरुष टीम का रोमांचक सफर

    अनुभवी अतनु दास, यशदीप भोगे और राहुल की तिकड़ी वाली भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और दबाव से भरा था। 

    भारतीय टीम ने पहले सेट में मजबूत शुरुआत की, लेकिन कजाकिस्तान ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। अब दोनों ही टीमें स्वर्ण पदक के लिए तीरंदाजी के दिग्गज दक्षिण कोरिया से भिड़ेंगी।
     
    तीसरे सेट में दोनों टीमों ने कड़ी टक्कर दी, हालांकि निर्णायक मोड़ चौथे सेट में आया। भारतीय तिकड़ी ने अनुभव और संयम का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 57-52 से सेट जीता और मुकाबला अपने नाम किया। 
     
    इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत ने मलेशिया को 6-0 से मात देकर अंतिम चार में जगह बनाई थी। रिकर्व पुरुष टीम अब 14 नवंबर को स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण कोरिया का सामना करेगी, जो एशियाई तीरंदाजी में सबसे शक्तिशाली टीमों में से एक मानी जाती है।

    कंपाउंड महिला टीम की दबदबे वाली जीत

    कंपाउंड महिला वर्ग में भारत का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय टीम, जिसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम, दीपशिखा और पृथिका प्रदीप शामिल हैं, ने सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 234-227 से पराजित किया। 
     
    यह मुकाबला शुरुआत से ही भारत के नियंत्रण में रहा और टीम ने अपने सटीक निशानों से विरोधियों को कोई मौका नहीं दिया।भारतीय महिलाओं का सफर क्वार्टर फाइनल में भी प्रभावी रहा, जहां उन्होंने वियतनाम को 235-225 के अंतर से हराया। 
     
    अब कंपाउंड महिला टीम 13 नवंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले में उतरेगी। हाल के वर्षों में भारत ने कंपाउंड इवेंट में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है और इस बार भी स्वर्ण जीतने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

    एएआई ने की सराहना

    भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) ने दोनों टीमों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह जीत एकाग्रता, धैर्य और टीमवर्क की बेहतरीन मिसाल है। संघ ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और फाइनल मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।

    इन जीतों के साथ भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में कम से कम दो रजत पदक पक्के कर लिए हैं, लेकिन खिलाड़ियों की नजरें स्वर्ण पर टिकी हैं। अब पूरे देश की उम्मीदें इन दोनों टीमों के फाइनल प्रदर्शनों पर केंद्रित होंगी।