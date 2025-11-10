INDIA ARCHERY : ढाका में चमका भारत: धनुष से निकली भारतीय उम्मीदें, दो पदक सुनिश्चित; स्वर्ण के लिए कोरिया से भिड़ंत
ढाका में भारतीय तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो पदक पक्के कर लिए हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब भारत का मुकाबला कोरिया से होगा, जो एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। भारतीय एथलीटों ने अपने सटीक निशानों से देश को गौरवान्वित किया है।
जासं, जमशेदपुर। ढाका में जारी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कम से कम दो पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। सोमवार को रिकर्व पुरुष टीम और कंपाउंड महिला टीम ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में दमदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया।
रिकर्व पुरुष टीम का रोमांचक सफर
अनुभवी अतनु दास, यशदीप भोगे और राहुल की तिकड़ी वाली भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और दबाव से भरा था।
कंपाउंड महिला टीम की दबदबे वाली जीत
एएआई ने की सराहना
भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) ने दोनों टीमों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह जीत एकाग्रता, धैर्य और टीमवर्क की बेहतरीन मिसाल है। संघ ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और फाइनल मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।
इन जीतों के साथ भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में कम से कम दो रजत पदक पक्के कर लिए हैं, लेकिन खिलाड़ियों की नजरें स्वर्ण पर टिकी हैं। अब पूरे देश की उम्मीदें इन दोनों टीमों के फाइनल प्रदर्शनों पर केंद्रित होंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।