हैदराबाद साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 59 लाख की साइबर ठगी मामले में जमशेदपुर से एक आरोपी गिरफ्तार
हैदराबाद साइबर पुलिस ने 59 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में जमशेदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर हुई। पुलिस अब आरोपी को हैदराबाद लाएगी और आगे की जांच करेगी, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। हैदराबाद के साइबेराबाद साइबर थाना की पुलिस ने 59 लाख रुपये की साइबर ठगी मामले में गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर, ब्लाक नंबर चार , रोड नंबर-तीन स्थित एक घर में छापेमारी कर एक आरोपित को दबोच लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान राहुल कुमार राय के रूप में हुई है।
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आरोप है कि राहुल की सांठगांठ संगठित साइबर ठग गिरोह से थी। वह साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते उपलब्ध कराता था, जिसके बदले उसे प्रति ट्रांजेक्शन 12 से 15 हजार रुपये तक की कमीशन मिलती थी।
जांच में यह भी सामने आया कि उसके नाम पर चार अलग-अलग बैंकों में खाते खुले हुए थे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने में किया जाता था।
हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, केस संख्या 1478/2025 के तहत दर्ज साइबर ठगी मामले में 12 जून 2025 को राहुल के बैंक खाते में एक व्यक्ति से ठगे गए 59 लाख रुपये में से 15 लाख रुपये जमा किए गए थे।
तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग लेनदेन की डिजिटल जानकारी के आधार पर पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। उसी आधार पर विशेष टीम ने जमशेदपुर पहुंचकर उसके ठिकाने पर दबिश दी। कदमा थाना की पुलिस को साइबेराबाद साइबर थाना की टीम ने बताया कि हैदराबाद के तीन अन्य साइबर थानों को भी उसकी तलाश थी।
गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद हैदराबाद पुलिस ने उसे जमशेदपुर की अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले जाने की अनुमति प्राप्त की गई। छापेमारी अभियान में हैदराबाद पुलिस के साथ स्थानीय कदमा थाना की पुलिस टीम भी शामिल थी।
पुलिस का कहना है कि आरोपित से और पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वह किन-किन साइबर गिरोहों से जुड़ा था और उसके खातों के जरिए कुल कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। साइबर अपराध पर नकेल कसने की दिशा में यह कार्रवाई हैदराबाद पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
