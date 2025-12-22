Language
    सरायकेला–चाईबासा State highway पर भीषण हादसा, ट्रक-कार टक्कर में दो की मौत, एक गंभीर

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:04 PM (IST)

    सरायकेला-चाईबासा स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना ट्रक और कार की टक्कर ...और पढ़ें

    जमशेदपुर ट्रेलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गुंजन यादव की फाइल फाेटो।

    जासं, सरायकेला/जमशेदपुर। सोमवार सुबह सरायकेला-चाईबासा स्टेट हाईवे पर थोलको गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 
     
    घायल को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।


    मृतकों की पहचान जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रावती नगर निवासी और जमशेदपुर ट्रेलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गुंजन यादव उर्फ राजू यादव तथा सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र निवासी मुख्तार अंसारी के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह फंस गए।

    जानकारी के अनुसार, चाईबासा के हाट गम्हरिया में गुंजन यादव का वाहन ब्रेकडाउन हो गया था। वाहन की मरम्मत के लिए वे मिस्त्री मुख्तार अंसारी और उसके एक हेल्पर के साथ सोमवार सुबह स्विफ्ट डिजायर से चाईबासा जा रहे थे। 
     
    इसी दौरान थोलको गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को सीधी टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार की छत काटकर तीनों को बाहर निकाला। 
     
    एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दो को सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले एक और घायल ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल हेल्पर को तत्काल टीएमएच रेफर किया गया। 

    सूचना मिलते ही पांड्राशाली ओपी और सरायकेला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 

    इधर, हादसे की खबर मिलते ही मानगो के चंद्रावती नगर स्थित गुंजन यादव के आवास पर मातम छा गया। माता-पिता और दो बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुंजन अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। 
     
    उनके पिता गजेंद्र यादव पीडब्ल्यूडी विभाग से कार्यपालक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हैं। उधर, शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई अन्य सड़क दुर्घटनाओं में भी तीन लोगों की मौत की खबर है। 
     
    मानगो बस स्टैंड के पास ट्रेलर की टक्कर से सब्जी विक्रेता नारायण कुंभकार की मौत हो गई, जबकि सिमुलडांगा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर भोजू हरि की जान चली गई। वहीं गोलमुरी थाना क्षेत्र में कार दुर्घटना में घायल आकाश कुमार गुप्ता की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।