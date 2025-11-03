‘एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरी तरफ गरीब आदिवासी-मूलवासी’, घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सोरेन की हुंकार

जागरण संवाददाता घाटशिला/मुसाबनी। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने पहली चुनावी सभा मुसाबनी के कुईलीसूता मैदान में की। जहां सीएम ने जनता ने झामुमो प्रत्याशी के जीत की अपील किया।

सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आप सबको पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर्तव्य व हमलोगों का दायित्व क्या है। ये व्यापारियों की पार्टी नहीं है, ये व्यापारियों की जमात नहीं है। ये आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़ा, किसान मजदूर यहां के मूलवासी व आदिवासियों की पार्टी है।

एक तरफ व्यापारियों का जमात और दूसरा तरफ गरीब गुरबा सीएम सोरेन ने आगे कहा एक तरफ व्यापारियों का जमात और दूसरा तरफ गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी। यही लड़ाई पूरा देश में चल रहा। ये लोग आदिवासी,दलित पिछड़ा गरीब को लगातार कुचलने में लगे है। ये व्यापारी लोग कुछ देता नहीं ये लोग लेने वाले लोग है।

जब जरूरत पड़े तो आपका पैर पकड़ लेगा,लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा सीधा गर्दन पकड़ लेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग वोट मांगने आएंगे। उन लोगों का प्रचार गाड़ी घूमेगा। कुछ लोग रिश्ता नाता व व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए सड़कों पर उतरेगा।

आदिवासी व मूलवासी के हक की बात उन्होंने कहा चुनाव व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं, चुनाव हक व अधिकार कैसे मिलेगा इसके लिए होता। आदिवासी व मूलवासी के हक व अधिकार को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का कोई ताकत रखता तो वह झामुमो की सरकार है।

सीएम ने आगे कहा बहुत लोग हमारे प्रत्याशी को बोलता होगा बोका है अभी छोटा है कुछ नहीं जानता। ये कोरा कागज इसपर जो यहां घाटशिला के लोग लिखेंगे वही इसके पीठ पर लिखाएगा। आज इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कौन सा जगह चुनिएगा।

आपकी सेवा में 24 घंटे आपके बीच बहुत सारे लोग बोले मंत्री रामदास सोरेन थे। इनको चुनाव से पहले मंत्री काहे नहीं बनाया। इसके पहले तो बहुत लोग मंत्री बन गए। हमको पता है किसको कब बनाना है। आज इस नौजवान को आज के लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करेंगे। हमको इसको बहुत कुछ सीखाना है,ताकि आपकी सेवा में 24 घंटे आपके बीच में रहे।