    राजनीतिक लड़ाई को इंडिया बनाम पाकिस्तान बनाना भाजपा की रणनीति : हेमंत सोरेन

    By Mantosh Mandal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर राजनीतिक लड़ाई को 'इंडिया बनाम पाकिस्तान' बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विभाजनकारी रणनीति अपनाती है। सोरेन ने अपनी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता विकास और शांति चाहती है।

    रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन घाटशिला में रोड शो करते सीएम हेमंत सोरेन।

    घाटशिला, जागरण संवाददाता । सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई को इंडिया बनाम पाकिस्तान का रंग देना भाजपा की पुरानी रणनीति है। 
     
    मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को लगता है कि जो वे कहेंगे वही सही होगा, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और है। जनता अब समझ चुकी है कि कौन विकास की बात करता है और कौन नफरत की।
     
    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन रोड शो के बाद मऊभंडार स्पोर्ट्स क्लब परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि अब फैसला घाटशिला की जनता के हाथ में है, जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा है।

    सीएम ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि यह चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा। हमने अपनी बात जनता के समक्ष रखी है, अब निर्णय जनता का है। घाटशिला में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं।

    भाजपा के बूथ कैप्चर आरोपों पर पलटवार

    भाजपा द्वारा लगाए गए बूथ कैप्चर के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार और भाजपा की घबराहट का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि न हमने कभी बूथ कैप्चर किया है, न किसी को करने देंगे। 
     
    मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भाजपा के ये आरोप बताते हैं कि वे पहले से ही हार की आशंका से परेशान हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि झामुमो हवा में रहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि जनता के बीच से उठी पार्टी है जो धरातल पर लोगों के साथ खड़ी है।

    प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत

    घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रविवार को सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला में भव्य रोड शो किया, जो पावड़ा से शुरू होकर घाटशिला मुख्य बाजार होते हुए मऊभंडार तक पहुंचा। रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़देखी गई।

    इसी क्रम में झामुमो की स्टार प्रचारक और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने मुसाबनी प्रखंड में रोड शो किया। उनका काफिला सुरदा क्रॉसिंग से पारुलिया तक गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने भी गालूडीह में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से की अपील

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला की जनता से लोकतांत्रिक ढंग से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता के बीच हैं। जनता इस बार भी सच का साथ देगी, हमें इस पर पूरा विश्वास है।
    image

    रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करतीं झामुमो स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन साथ में सूरजमनी।

    भाजपा ने निकाली बाइक रैली, निर्दलीयों ने किया डोर-टू-डोर प्रचार

    भाजपा की ओर से भी आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन किया गया। पार्टी ने घाटशिला में बाइक रैली का आयोजन किया, जो राजस्टेट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी।

    इसके अलावा, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और वोट देने की अपील की। सभी दलों ने अंतिम दिन हरसंभव प्रयास किए कि अधिक से अधिक मतदाता उनके पक्ष में मतदान करें।

    निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन

    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार समाप्त होने के 72 घंटे पहले, निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए नेताओं को शाम पांच बजे तक क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया गया था। निर्देशों का पालन करते हुए सभी बाहरी नेताओं ने समय रहते क्षेत्र और होटल खाली कर दिए। इनमें विभिन्न दलों के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल थे।
    image

    घटशिला में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नुक्कड़ सभा में बोलते जेकेएलएम विधायक जयराम महतो।