राजनीतिक लड़ाई को इंडिया बनाम पाकिस्तान बनाना भाजपा की रणनीति : हेमंत सोरेन

घाटशिला, जागरण संवाददाता । सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई को इंडिया बनाम पाकिस्तान का रंग देना भाजपा की पुरानी रणनीति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को लगता है कि जो वे कहेंगे वही सही होगा, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और है। जनता अब समझ चुकी है कि कौन विकास की बात करता है और कौन नफरत की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन रोड शो के बाद मऊभंडार स्पोर्ट्स क्लब परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि अब फैसला घाटशिला की जनता के हाथ में है, जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा है।

सीएम ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि यह चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा। हमने अपनी बात जनता के समक्ष रखी है, अब निर्णय जनता का है। घाटशिला में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं।