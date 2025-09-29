Language
    जमशेदपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकानदार को मारी गोली

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:14 AM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो में रविवार शाम चार बदमाशों ने किराना दुकानदार अबू सनान को गोली मार दी। रंगदारी मांगने और विरोध करने पर वसीम अख्तर और रौनक बच्चा ने फायरिंग की। एक गोली पेट के नीचे लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है इलाके में दहशत का माहौल है।

    अस्पताल में चल लहा घायल का इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो थाना क्षेत्र जवाहर नगर के तैयबा नगर, रोड नंबर-13 डी में किराना दुकानदार अबू सनान उर्फ बब्बो से बुलेट और बाइक सवार चार बदमाशों ने रविवार शाम पांच बजे पहले मारपीट की।

    इसके बाद दो राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली उसे पेट के नीचे लगी। दूसरी गोली हवाई फायरिंग की गई। घटना से बस्ती क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। उसे एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

    घटना की जानकारी देते हुए घायल के दोस्त आसिफ अली ने बताया कि बदमाश कुछ दिन से उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे। विरोध पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा ही थी।

    वसीम अख्तर उर्फ काले और रौनक बच्चा ने गोली मारी है। दोनों ओलीडीह ओपी क्षेत्र डिमना बस्ती हयातनगर के रहने वाले है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। घटना रविवार देर शाम पांच बजे की है।

    दुकानदार ने बताया कि वह घटना के समय बाइक से अपने दोस्त के घर जा रहा। इस दौरान पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने उसे रास्ते में रोक लिया। बहसबाजी करने लगे। उसे बाइक किनारे लगाने को कहा। हाथापाई करते हुए फायरिंग कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच पुलिस कर रही है।

    बदमाशों की संख्या चार के करीब है। घटना से राशन दुकानदार और उसके स्वजन दहशत में है। फायरिंग करने वालों के नाम-पते की जानकारी दुकानदार ने दी है। घटनास्थल से पुलिस एक खोखा बरामद किया है।

    घटना में शामिल दो अन्य आरोपितों में शाहरुख बच्चा और एक अन्य है। फायरिंग की घटना के बाद स्थानीय लोगों के एकत्र होने पर फायरिंग करने वाले भाग निकले। घायल की रोड नंबर 13 डी में किराना दुकान है।