विज्ञापन के लिए पेड़ों पर ठोकी जा रहीं कीलें, हर पोस्टर के साथ हरियाली का कत्ल

संवाद सूत्र, पोटका। शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में अब पेड़ों का उपयोग छांव, ऑक्सीजन और पर्यावरण संतुलन के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त के विज्ञापन स्टैंड के रूप में किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर, निजी क्लीनिक और विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों द्वारा जगह-जगह पेड़ों के तनों में लोहे की कीलें ठोककर पोस्टर और बैनर टांगे जा रहे हैं, जो न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि पर्यावरण के प्रति घोर असंवेदनशीलता का परिचायक भी है।

विशेषज्ञों के अनुसार पेड़ भी सजीव प्राणी हैं। उनके तनों में कील ठोकने से आंतरिक ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है। समय पर उपचार न होने पर ऐसे पेड़ धीरे-धीरे सूख जाते हैं। यह प्रक्रिया भले ही तत्काल दिखाई न दे, लेकिन इसका असर लंबे समय में घातक साबित होता है।

विडंबना यह है कि एक ओर सरकारी और सामाजिक संगठनों द्वारा पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्षों से खड़े और विकसित पेड़ों को इस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यह व्यवहार सीधे-सीधे हरित अपराध की श्रेणी में आता है।

स्थानीय लासा मुर्मू, जिला परिषद सूरज मंडल, मुखिया देवी कुमारी, उज्जवल मंडल, निखिल मंडल एवं अन्य लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिन कोचिंग सेंटरों, डॉक्टरों और संस्थानों के नाम व मोबाइल नंबर इन पोस्टरों पर अंकित हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही शहरभर में ‘कील-मुक्त पेड़ अभियान’ चलाकर सभी पेड़ों से कीलें हटाई जाएं और दोबारा ऐसा करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सीधेश्वर सरदार, जन्मेजय सरदार, साहित्यकार विकाश कुमार भकत एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि अभी सख्ती नहीं बरती गई, तो आने वाले वर्षों में शहर की हरियाली केवल फाइलों और भाषणों तक सीमित रह जाएगी।