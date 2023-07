चिप्स खाते-खाते छात्रा की मौत, जमशेदपुर में लंच के समय स्कूल में अचानक हुई बेहोश; अस्पताल में तोड़ा दम

जमशेदपुर में आदिवासी प्लस 2 हाई स्कूल सीतारामडेरा में 9वीं की छात्रा लंच के समय अचानक बेहोश गई। छात्रा ने बेहोशी की हालत में उसे स्कूल से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिक्षक छात्रा को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक छोटन लोहरा ने बताया कि शायद गर्मी के कारण वह बेहोश हो गई थी।

Girl died in Jamshedpur: जमशेदपुर में चिप्स खाने के बाद छात्रा की मौत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में एक स्कूल की छात्रा ने चिप्स खाने के बाद दम तोड़ दिया। छात्रा ने टिफिन में चिप्स खाया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। ये घटना आदिवासी प्लस 2 हाई स्कूल सीतारामडेरा की है। 9वीं की छात्रा कृतिका कुमारी (14) ने शनिवार को स्कूल में चिप्स खाने के बाद बेहोश हो गयी थी। बेहोशी की हालत में उसे स्कूल से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एमजीएम अस्पताल में पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि कृतिका शनिवार को क्लास रूम में चिप्स खा रही थी। चिप्स खाते-खाते वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद, छात्रों ने घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी। शिक्षक उदित नारायण अपने दो शिक्षकों के साथ उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे। यहां पर डॉक्टरों ने छात्रा की जांच की। प्रिंसिपल बोले-दिल की बीमारी से ग्रसित थी छात्रा डॉक्टरों ने छात्रा को इंजेक्शन लगाया। इसीजी करते समय ही डॉक्टरों ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक छोटन लोहरा ने बताया कि कृतिका पहले से ही दिल की बीमारी से ग्रसित थी। शायद गर्मी अधिक होने के कारण वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी के बाद शिक्षकों ने 10 मिनट के अंदर एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई।

Edited By: Roma Ragini