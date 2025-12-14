Language
    बिष्टुपुर में ऑटो चालक ने साथी संग यात्री से की लूट, दो गिरफ्तार

    By Bhudev Chandra Mardi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:22 AM (IST)

    जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक और उसके साथी ने मिलकर एक यात्री से चाकू की नोंक पर लूटपाट की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरो ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र नादन टाउन स्थित मोतीलाल स्कूल के समीप ऑटो चालक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर एक यात्री से चाकू के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।

    शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद किया है।

    सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि मानगो के ओलीडीह ओपी क्षेत्र शंकोसाई निवासी नंदलाल 10 दिसंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे।

    वहां से मानगो जाने के लिए वे एक ऑटो में सवार हुए। ऑटो चालक ने बिष्टुपुर नादन टाउन के पास सुनसान स्थान पर ले जाकर अपने साथी के साथ मिलकर यात्री को चाकू दिखाकर मोबाइल फोन और 500 रुपये लूट लिए। इसके बाद दोनों आरोपित यात्री को वहीं छोड़कर फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छानबीन शुरू की। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने ऑटो चालक शेख सुल्तान और उसके सहयोगी सरफराज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।

    दोनों सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के निवासी है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।